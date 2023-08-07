Никаких мирных инициатив, кроме формулы мира Зеленского: Ермак об успехе в Джидде
К инициированной Украиной встрече советников по безопасности в Саудовской Аравии присоединились физически или онлайн 42 страны – и они согласились, что дальнейшая работа разворачивается исключительно вокруг украинской "формулы мира".
Источник: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с прессой 7 августа
Прямая речь Ермака: "Главный итог встречи – больше не рассматривается никаких других мирных инициатив, кроме украинской формулы мира. Все согласились, что война происходит в Украине, поэтому Украина должна определять формат, как закончить войну".
Детали: Как рассказали в ОП, встреча в Саудовской Аравии состояла из нескольких часов общих панелей переговоров и почти 30 двусторонних встреч украинской делегации с участниками саммита.
На встрече договорились провести следующий раунд переговоров и сейчас выбирают страну и континент, где эта встреча должна пройти.
Прямая речь Ермака: "Далее советники и экспертные круги займутся усовершенствованием формулы, наполнением ее пунктов, чтобы мы могли выйти на документ, который примут на саммите на уровне глав государств. Также сейчас работаем над тем, чтобы определить время и место такого мирного саммита".
Больше деталей: Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина не согласится на изменение "формулы мира", представленной президентом Владимиром Зеленским, возможно разве что изменение тактики по отношению к ней.
Предыстория:
- В выходные 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась встреча советников лидеров государств по украинской "формуле мира", на ней были представлены 42 страны. Ожидалось, что страны распределят между собой ответственность по отдельным пунктам украинской "формулы".
- По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, она стала шагом к реализации мирных инициатив, предложенных Украиной.
- В Джидде украинская делегация также провела ряд двусторонних встреч с обсуждением деталей реализации мирных инициатив, Ермак провел встречи с руководителями более 30 делегаций.
- Европейские чиновники назвали контруктивным участие Китая во встрече советников лидеров государств по украинской "формуле мира" в Джидде.
- По данным СМИ, в Джидде появилось понимание того, что "уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины должно быть в основе любого мирного соглашения", участники решили сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", которую предложил Киев.
Знать больше: 10 шагов к переговорам о мире с РФ. "Формула мира" от Зеленского на саммите G20