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Никаких мирных инициатив, кроме формулы мира Зеленского: Ермак об успехе в Джидде

"Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 17:48
Никаких мирных инициатив, кроме формулы мира Зеленского: Ермак об успехе в Джидде
Андрей Ермак, фото Офиса президента

К инициированной Украиной встрече советников по безопасности в Саудовской Аравии присоединились физически или онлайн 42 страны – и они согласились, что дальнейшая работа разворачивается исключительно вокруг украинской "формулы мира".

Источник: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с прессой 7 августа

Прямая речь Ермака: "Главный итог встречи – больше не рассматривается никаких других мирных инициатив, кроме украинской формулы мира. Все согласились, что война происходит в Украине, поэтому Украина должна определять формат, как закончить войну".

Детали: Как рассказали в ОП, встреча в Саудовской Аравии состояла из нескольких часов общих панелей переговоров и почти 30 двусторонних встреч украинской делегации с участниками саммита.

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На встрече договорились провести следующий раунд переговоров и сейчас выбирают страну и континент, где эта встреча должна пройти.

Прямая речь Ермака: "Далее советники и экспертные круги займутся усовершенствованием формулы, наполнением ее пунктов, чтобы мы могли выйти на документ, который примут на саммите на уровне глав государств. Также сейчас работаем над тем, чтобы определить время и место такого мирного саммита".

Больше деталей: Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина не согласится на изменение "формулы мира", представленной президентом Владимиром Зеленским, возможно разве что изменение тактики по отношению к ней.

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Темы: формула мираСаудовская АравиямирАндрей Ермак
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