Польща заявила про нову кампанію із шантажу мігрантами з боку Білорусі та Росії

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик в понедельник заявил, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Европейский Союз через польскую границу с целью дестабилизации региона.

Источник: заявление Вонсика цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

Детали: Представитель польского МВД сказал, что ситуация хоть и "не такая хаотичная, как два года назад", но все равно вызывает беспокойство.

Прямая речь: "Мы говорим об операции, организованной российскими и белорусскими спецслужбами, которая становится все более и более интенсивной".

Больше деталей: Руководитель Пограничной службы Польши Томаш Прага в свою очередь назвал белорусские службы "преступной группировкой, которая руководит нелегальной миграцией" и "получает с этого огромные прибыли".

По его словам, только в этом году из Беларуси в Польшу пытались въехать 19 тысяч мигрантов, из них четыре тысячи - только за июнь, тогда как за весь 2022-й их было 16 тысяч.

Что предшествовало: