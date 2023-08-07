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Польша готовится к крупнейшему военному параду с 1989 года

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 августа 2023, 02:58
Польша готовится к крупнейшему военному параду с 1989 года
польские военные, иллюстративное фото из сайта wojsko-polskie.pl

Польша готовится провести крупнейший с 1989 года военный парад по случаю Дня Войска Польского.

Источник: пресс-офицер 1-й Варшавской бронетанковой бригады, лейтенант Яцек Пьотровский, цитирует Польское радио

Прямая речь: "Каждый, кто хочет совместно с нами праздновать, потому что надо заметить, что День Войска Польского – это прежде всего праздник каждого поляка, и каждый, кто захочет следить вживую или в медиа, сможет увидеть современную технику, которая есть на оснащении Войска Польского или уже вскоре поступит на оснащение".

Детали: Самый большой и современный показ польских Вооруженных сил с 1989 года будет сопровождать нынешнее празднование Дня Войска Польского 15 августа.

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Пьотровский напомнил, что во время военного парада на Вислостраде в Варшаве можно будет увидеть, в частности, технику польского, американского и корейского производства, и добавил, что среди аттракций будут также десятки военных пикников:

Парад по случаю Дня Войска Польского возвращается после трехлетнего перерыва.

15 августа, в годовщину победной битвы под Варшавой против большевиков, на улицы столицы выйдут солдаты различных формирований.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме польских, в параде примут участие военные из США, Великобритании, Хорватии и Румынии.

Темы: Польшаармияпарад
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