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Разведчики тестируют на фронте новый украинский беспилотник

Валентина РоманенкоВторник, 8 августа 2023, 11:52
Разведчики тестируют на фронте новый украинский беспилотник
фото ГУР МОУ

После тыловых испытаний новый украинский БПЛА SpyGun передали для тестирования в зону боевых действий.

Источник: Главное управление разведки МОУ

Детали: Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня, объясняют в ГУР.

БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики. Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов и наземной станции управления.

Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 километров.

Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют лететь по выбранному маршруту с выключенными двигателем, экономя заряд аккумулятора.

  • Время полета без посадки - 120-160 мин.
  • Максимальная высота полета - 1500 м.
  • Рабочая высота - 500-600 м.
  • Скорость - 90 км/ч.
  • Камеры - курсовая онлайн и GoPro.

Запись фото и видео осуществляется на бортовой носитель.

БПЛА SpyGun относительно недорогой и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что придает "Шпиону" незаметности в небе во время работы, отмечают в ГУР.

Темы: беспилотникиразведкавойна
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