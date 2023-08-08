Разведчики тестируют на фронте новый украинский беспилотник
После тыловых испытаний новый украинский БПЛА SpyGun передали для тестирования в зону боевых действий.
Источник: Главное управление разведки МОУ
Детали: Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня, объясняют в ГУР.
БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики. Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов и наземной станции управления.
Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 километров.
Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют лететь по выбранному маршруту с выключенными двигателем, экономя заряд аккумулятора.
- Время полета без посадки - 120-160 мин.
- Максимальная высота полета - 1500 м.
- Рабочая высота - 500-600 м.
- Скорость - 90 км/ч.
- Камеры - курсовая онлайн и GoPro.
Запись фото и видео осуществляется на бортовой носитель.
БПЛА SpyGun относительно недорогой и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что придает "Шпиону" незаметности в небе во время работы, отмечают в ГУР.