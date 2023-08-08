Разведчики тестируют на фронте новый украинский беспилотник

После тыловых испытаний новый украинский БПЛА SpyGun передали для тестирования в зону боевых действий.

Источник: Главное управление разведки МОУ

Детали: Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня, объясняют в ГУР.

БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики. Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов и наземной станции управления.

Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 километров.

Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют лететь по выбранному маршруту с выключенными двигателем, экономя заряд аккумулятора.

Время полета без посадки - 120-160 мин.

Максимальная высота полета - 1500 м.

Рабочая высота - 500-600 м.

Скорость - 90 км/ч.

Камеры - курсовая онлайн и GoPro.

Запись фото и видео осуществляется на бортовой носитель.

БПЛА SpyGun относительно недорогой и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что придает "Шпиону" незаметности в небе во время работы, отмечают в ГУР.