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Путин требует создавать в России больше дронов-камикадзе

Елена РощинаПонедельник, 7 августа 2023, 15:31
Путин требует создавать в России больше дронов-камикадзе
Владимир Путин, фото Кремля

Российский диктатор Владимир Путин поручил компании "Ростех" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет" – малоразмерных барражирующих боеприпасов, которые атакуют цель путём самоподрыва.

Источник: российская служба "Би-Би-Си"

Прямая речь Путина: "Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще".

Детали: На встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым Путин сказал, что эти беспилотники показали высокую эффективность.

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"Удар мощный – любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты", – восхитился агрессор.

Почему это важно: Российская армия в ходе войны против Украины регулярно атакует важные украинские объекты, используя не только ракеты, но и беспилотники – среди них особенно на слуху иранские "Shahed" и российские "Ланцет", которые по сути являются управляемыми боеприпасами.

Темы: ПутинРосcияоружиебеспилотники
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