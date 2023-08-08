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МИД Китая озвучил Лаврову позицию по Украине после участия во встрече в Саудовской Аравии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 8 августа 2023, 14:45
МИД Китая озвучил Лаврову позицию по Украине после участия во встрече в Саудовской Аравии
Фото Риа новости

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым после того, как представитель Пекина принял участие во встрече в Саудовской Аравии по украинской "формуле мира".

Источник: "Европейская правда", сообщение об этом разместило МИД Китая.

Детали: Китайский топ-дипломат в разговоре с Лавровым отметил "новый прогресс" в стратегической координации и практическом сотрудничестве с Москвой после последней поездки лидера Китая в Москву в марте 2023 года.

Прямая речь: "Факты доказывают, что Китай и Россия - верные и надежные друзья и хорошие партнеры. Сейчас важнейшая задача для сторон - продолжать реализовывать консенсус, достигнутый главами государств, и работать над постоянным развитием на высоком уровне комплексного стратегического партнерства России и Китая для новой эры".

Больше деталей: Ван И добавил, что Китай и Россия должны координировать действия и продвигать "многополярность мира и демократизацию международных отношений".

По Украине топ-дипломат заявил, что Китай будет придерживаться "независимой и беспристрастной позиции", планирует активно выступать за мирные переговоры и политическое решение.

Лавров, как отмечается, заявил, что Москва соглашается с позицией Китая относительно "политического урегулирования украинского кризиса" и приветствует "конструктивную роль Китая".

Что предшествовало:

  • На выходных в Саудовской Аравии состоялась вторая техническая встреча по подготовке "мирного саммита", который должен зафиксировать поражение РФ в войне, условия репараций и устойчивого мира. Во встрече приняли участие около 40 стран, в том числе представитель Китая, что в МИД Украины назвали "суперпрорывом".
  • После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов - с привлечением России.

Темы: КитайЛавровУкраинаРосcия
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