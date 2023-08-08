Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия и Китай продолжают искать пути для военного взаимодействия – Пентагон

"Украинская правда"Вторник, 8 августа 2023, 03:56
Россия и Китай продолжают искать пути для военного взаимодействия – Пентагон
Патрик Райдер, фото: Getty Images

После совместных маневров российских и китайских военных кораблей у побережья Аляски Министерство обороны США усилило бдительность и готово действовать соответствующим образом.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ

"Я думаю, никого не удивит то, что Китай и Россия продолжают искать пути для (военного - ред.) взаимодействия. Мы продолжим следить за этой ситуацией и будем действовать должным образом".

Детали: Так Райдер ответил на вопрос о совместных маневрах российских и китайских военных кораблей неподалеку Алеутских островов, принадлежащих США.

Реклама:

Генерал отметил, что корабли РФ и Китая действовали в международных водах, что является вполне правомерным. Однако, по его словам, американские командования NORAD и NORTHCOM отслеживали их присутствие.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАКитайРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
США
В Госдепе подвели итоги встречи в Саудовской Аравии
Администрация Байдена готовит запрос на дополнительное финансирование для Украины – CNN
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн – Reuters
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: