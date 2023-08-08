Россия и Китай продолжают искать пути для военного взаимодействия – Пентагон

После совместных маневров российских и китайских военных кораблей у побережья Аляски Министерство обороны США усилило бдительность и готово действовать соответствующим образом.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ

"Я думаю, никого не удивит то, что Китай и Россия продолжают искать пути для (военного - ред.) взаимодействия. Мы продолжим следить за этой ситуацией и будем действовать должным образом".

Детали: Так Райдер ответил на вопрос о совместных маневрах российских и китайских военных кораблей неподалеку Алеутских островов, принадлежащих США.

Генерал отметил, что корабли РФ и Китая действовали в международных водах, что является вполне правомерным. Однако, по его словам, американские командования NORAD и NORTHCOM отслеживали их присутствие.