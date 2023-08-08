МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим після участі КНР в зустрічі у Саудівській Аравії щодо української "формули миру".
Джерело: "Європейська правда", повідомлення про це розмістило МЗС Китаю
Деталі: Китайський топ-дипломат у розмові з Лавровим відзначив "новий прогрес" у стратегічній координації та практичній співпраці з Москвою після останньої поїздки лідера Китаю до Москви у березні 2023 року.
Пряма мова: "Факти доводять, що Китай та Росія – вірні та надійні друзі і хороші партнери. Зараз найважливіше завдання для сторін – продовжувати реалізовувати консенсус, досягнутий главами держав, та працювати над постійним розвитком на високому рівні комплексного стратегічного партнерства Росії та Китаю для нової ери".
Більше деталей: Ван Ї додав, що Китай та Росія мають координувати дії та просувати "багатополярність світу і демократизацію міжнародних відносин".
Щодо України топ-дипломат заявив, що Китай дотримуватиметься "незалежної та неупередженої позиції", планує активно виступати за мирні переговори та політичне рішення.
Лавров, як зазначають, заявив, що Москва погоджується з позицією Китаю щодо "політичного врегулювання української кризи" та вітає "конструктивну роль Китаю".
Що передувало:
- На вихідних у Саудівській Аравії відбулася друга технічна зустріч із підготовки "мирного саміту", який має зафіксувати поразку РФ у війні, умови репарацій та стійкого миру. У зустрічі взяли участь близько 40 країн, у тому числі представник Китаю, що в МЗС України назвали "суперпроривом".
- Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.