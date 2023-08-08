Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 8 серпня 2023, 14:45
МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії
Фото Риа новости

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим після участі КНР в зустрічі у Саудівській Аравії щодо української "формули миру".

Джерело: "Європейська правда", повідомлення про це розмістило МЗС Китаю

Деталі: Китайський топ-дипломат у розмові з Лавровим відзначив "новий прогрес" у стратегічній координації та практичній співпраці з Москвою після останньої поїздки лідера Китаю до Москви у березні 2023 року.

Пряма мова: "Факти доводять, що Китай та Росія – вірні та надійні друзі і хороші партнери. Зараз найважливіше завдання для сторін – продовжувати реалізовувати консенсус, досягнутий главами держав, та працювати над постійним розвитком на високому рівні комплексного стратегічного партнерства Росії та Китаю для нової ери".

Реклама:

Більше деталей: Ван Ї додав, що Китай та Росія мають координувати дії та просувати "багатополярність світу і демократизацію міжнародних відносин".  

Щодо України топ-дипломат заявив, що Китай дотримуватиметься "незалежної та неупередженої позиції", планує активно виступати за мирні переговори та політичне рішення. 

Лавров, як зазначають, заявив, що Москва погоджується з позицією Китаю щодо "політичного врегулювання української кризи" та вітає "конструктивну роль Китаю". 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • На вихідних у Саудівській Аравії відбулася друга технічна зустріч із підготовки "мирного саміту", який має зафіксувати поразку РФ у війні, умови репарацій та стійкого миру. У зустрічі взяли участь близько 40 країн, у тому числі представник Китаю, що в МЗС України назвали "суперпроривом".
  • Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Теми: КитайЛавровУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоУ Луцьку росіяни влучили у промислове підприємство, троє загиблих

відеоПісля військкоматів Зеленський взявся за "неякісні ВЛК": готує рішення

Фонд Сороса майже повністю згортає діяльність у ЄС

Голова "Сенс банку" подав у відставку – джерела

Митрополита Павла терміново госпіталізували та прооперували - адвокат

Цукерберг про "бій у клітці": Маск несерйозний, час рухатися далі

Усі новини...
Китай
У Держдепі підбили підсумки зустрічі у Саудівській Аравії
Саміт у Джидді показав зростання розбіжностей Китаю з Росією щодо війни в Україні – ISW
Росія і Китай продовжують шукати шляхи для військової взаємодії – Пентагон
Останні новини
08:16
Захисники за добу знищили 540 окупантів, вертоліт і 29 артсистем
08:14
Держдеп про провокацію РФ із турецьким судном: Неприйнятна ескалація
08:02
Сили оборони знищили 16 із 28 запущених по Україні ракет
07:50
оновлено від 05:38У Дніпрі росіяни вдарили по підприємству: спалахнула пожежа, двоє поранених
07:32
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Старобільську – зведення
07:14
фотоГлава ОВА повідомив про наслідки ворожої атаки на Львівщину
06:48
ISW: Міноборони Росії не може взяти під контроль ПВК
05:50
оновленоУ Луцьку росіяни влучили у промислове підприємство, троє загиблих
05:24
оновлено, фотоУ Львові прогриміли вибухи, є влучання в житлові будинки – Садовий
04:55
На Хмельниччині лунали вибухи, працювала ППО – ОВА
Усі новини...
Реклама: