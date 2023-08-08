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Директору лесхоза, который сбил и оставил умирать 9-летнего ребенка, дали 4 года тюрьмы

Валентина РоманенкоВторник, 8 августа 2023, 17:52
Директору лесхоза, который сбил и оставил умирать 9-летнего ребенка, дали 4 года тюрьмы
иллюстративное фото Unsplash

Суд признал виновным директора Надвирнянского лесного хозяйства, который в январе 2022 года сбил ребенка и скрылся с места происшествия.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Ему присудили 4 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

В январе 2022 года девочка вместе с мамой и братом возвращались из магазина в селе Лоевая Надвирнянского района Ивано-Франковской области. Семья передвигалась по обочине.

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Руководитель лесхоза за рулем служебного авто на затяжном повороте нарушил правила дорожного движения, не выбрал безопасную скорость и выехал на обочину, где сбил девочку.

Ребенок был тяжело ранен. В то же время чиновник, имея возможность ей помочь, покинул место ДТП, отмечают в Бюро.

В результате полученных травм девочка скончалась в больнице.

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В июне 2022 года обвинительный акт был направлен в суд.

Суд признал чиновника виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшей, а также в сознательном оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.

Темы: ДТПсуд
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