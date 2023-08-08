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Директору лісгоспу, який збив та залишив помирати 9-річну дитину, дали 4 роки тюрми

Валентина РоманенкоВівторок, 8 серпня 2023, 17:52
Директору лісгоспу, який збив та залишив помирати 9-річну дитину, дали 4 роки тюрми
ілюстративне фото Unsplash

Суд визнав винним директора Надвірнянського лісового господарства, який у січні 2022 року збив дитину та втік з місця події.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Йому присудили 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.

У січні 2022 року дівчинка разом з мамою та братом поверталися з магазину у селі Лоєва Надвірнянського району на Івано-Франківщині. Родина пересувалася узбіччям.

Керівник лісгоспу за кермом службового авто на затяжному повороті порушив правила дорожнього руху, не обрав безпечної швидкості та виїхав на узбіччя, де збив дівчинку.

Дитина була важко поранена. Водночас посадовець, маючи змогу їй допомогти, залишив місце ДТП, зазначають у Бюро.

Внаслідок отриманих травм дівчинка померла у лікарні.

У червні 2022 року обвинувальний акт був направлений до суду.

Суд визнав посадовця винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також у свідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Теми: ДТПсуд
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