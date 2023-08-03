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Завершено расследование пьяного ДТП, в котором судья убил нацгвардейца

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 августа 2023, 16:02
Завершено расследование пьяного ДТП, в котором судья убил нацгвардейца
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении судьи Алексея Тандыра, который спровоцировал смертельное ДТП на блокпосту в Киеве, в результате которого погиб 23-летний военный Национальной гвардии.

Источник: пресс-служба ГБР, Киевская городская прокуратура

Детали: Сообщается, что сейчас материалы уголовного производства открыты для ознакомления стороне защиты.

Всего за время расследования было проведено 18 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, химические, технические и другие.

Поскольку судья обладает специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время отбора биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения.

В ГБР утверждают: несмотря на это, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах. Состояние опьянения подтверждено также заключениями других экспертиз.

По результатам автотехнической, трасологической и технической экспертиз доказано нарушение правил дорожного движения, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего.

По ходатайству прокуратуры постановлением следственного судьи подозреваемому Тандыру была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога, который продлен до 26 августа 2023 года.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Темы: ДТПКиев
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