Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Не только Starlink: в Украину прибыли шведские терминалы спутникового интернета

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 00:05
Не только Starlink: в Украину прибыли шведские терминалы спутникового интернета
ФОТО: GRC

Шведская компания Satcube направляет в Украину собственные терминалы спутникового интернета, которые могут использоваться на деоккупированных территориях, где не работают мобильные и наземные сети. На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов.

Источник: основатель и генеральный директор Satcube Якоб Каллмер в интервью изданию Dagens Nyheter, передает "Европейская правда"

Детали: Как сообщается, украинская сторона обратила внимание на Satcube после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование шведской компании для работы в Украине.

Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, которая и разместила заказ на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон (5,97 миллиона евро). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их и передаст.

Реклама:

Для Satcube это самый большой заказ с начала производства терминалов в 2017 году.

На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. По словам Каллмера, первые терминалы в Украину были отправлены в начале лета.

В Satcube говорят, что не знают, будет ли использоваться ее оборудование военными, но не отрицают. "Это может быть что угодно – от подключения к полевым госпиталям до поддержки связи в полевых условиях", – говорит Якоб Каллмер.

ВИДЕО ДНЯ

Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 килограммов и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала, однако, составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 000 километров.

Как известно, с начала полномасштабного российского вторжения компания Spacex Илона Маска предоставила Украине более 40 тысяч терминалов, подключенных к спутниковой сети Starlink. Они быстрее Satcube, хотя сигнал последних заблокировать труднее.

Напомним: Хотя количество терминалов Starlink гораздо больше, компанию критикуют, в частности, за то, что она ограничивает возможности украинских военных пользоваться спутниковой сетью.

Темы: интернетШвецияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 09:10Взрыв на заправке в России: 35 погибших

В Раде предлагают легализовать порнографию

фото, видео Россия нанесла массированный ракетный удар по 7 областям: 3 погибших, пожары, много разрушений

видеоПосле военкоматов Зеленский взялся за "некачественные ВВК": готовит решение

Фонд Сороса почти полностью сворачивает деятельность в ЕС

Глава "Сенс банка" подал в отставку – джерела

Все новости...
интернет
NYT: Пентагон приобретет Украине терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать
X вместо птички: Маск утвердил новый "промежуточный" логотип Twitter
Медиагруппа Пригожина окончательно не закрыта, а тролли продолжают активность – FT
Последние новости
11:00
В Армении грузовик столкнулся с микроавтобусом: погибли 11 человек
10:43
Атака на Львовскую область: 15 раненых, 40 домов повреждены
10:39
Российский центробанк экстренно и резко повысил ключевую ставку
10:33
Российские диверсанты пытались проникнуть в Украину на Черниговщине – Наев
10:29
Экспертиза признала поврежденный россиянами дом в Киеве восстанавливаемым. В КГГА его хотели снести
10:24
фото, обновлено от 09:10Взрыв на заправке в России: 35 погибших
10:16
Британская разведка рассказала, как Кадыров доказывает свою лояльность Путину
10:14
Трампу выдвинули четвертое уголовное обвинение
10:05
В Раде предлагают легализовать порнографию
10:03
фото, видео Россия нанесла массированный ракетный удар по 7 областям: 3 погибших, пожары, много разрушений
Все новости...
Реклама: