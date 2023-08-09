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Не только Starlink: в Украину прибыли шведские терминалы спутникового интернета

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 00:05
Не только Starlink: в Украину прибыли шведские терминалы спутникового интернета
ФОТО: GRC

Шведская компания Satcube направляет в Украину собственные терминалы спутникового интернета, которые могут использоваться на деоккупированных территориях, где не работают мобильные и наземные сети. На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов.

Источник: основатель и генеральный директор Satcube Якоб Каллмер в интервью изданию Dagens Nyheter, передает "Европейская правда"

Детали: Как сообщается, украинская сторона обратила внимание на Satcube после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование шведской компании для работы в Украине.

Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, которая и разместила заказ на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон (5,97 миллиона евро). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их и передаст.

Для Satcube это самый большой заказ с начала производства терминалов в 2017 году.

На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. По словам Каллмера, первые терминалы в Украину были отправлены в начале лета.

В Satcube говорят, что не знают, будет ли использоваться ее оборудование военными, но не отрицают. "Это может быть что угодно – от подключения к полевым госпиталям до поддержки связи в полевых условиях", – говорит Якоб Каллмер.

Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 килограммов и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала, однако, составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 000 километров.

Как известно, с начала полномасштабного российского вторжения компания Spacex Илона Маска предоставила Украине более 40 тысяч терминалов, подключенных к спутниковой сети Starlink. Они быстрее Satcube, хотя сигнал последних заблокировать труднее.

Напомним: Хотя количество терминалов Starlink гораздо больше, компанию критикуют, в частности, за то, что она ограничивает возможности украинских военных пользоваться спутниковой сетью.

Темы: интернетШвецияУкраина
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