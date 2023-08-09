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Не лише Starlink: в Україну прибули шведські термінали супутникового інтернету

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 00:05
Не лише Starlink: в Україну прибули шведські термінали супутникового інтернету
ФОТО: GRC

Шведська компанія Satcube направляє в Україну власні термінали супутникового інтернету, які можуть використовуватись на деокупованих територіях, де не працюють мобільні та наземні мережі. На першому етапі Satcube планує передати українській стороні близько 100 портативних інтернет-терміналів.

Джерело: засновник і генеральний директор Satcube Якоб Каллмер в інтерв’ю виданню Dagens Nyheter, передає "Європейська правда"

Деталі: Як повідомляється, українська сторона звернула увагу на Satcube після того, як кілька гуманітарних організацій та журналістів використовували обладнання шведської компанії для роботи в Україні.

Satcube використовує супутникову мережу американської компанії Intelsat, яка й розмістила замовлення на постачання терміналів на суму близько 70 мільйонів шведських крон (5,97 мільйона євро). Вартість терміналів оплатить Німеччина, яка їх і передасть.

Для Satcube це найбільше замовлення від початку виробництва терміналів у 2017 році.

На першому етапі Satcube планує передати українській стороні близько 100 портативних інтернет-терміналів. За словами Каллмера, перші термінали в Україну були відправлені на початку літа.

У Satcube кажуть, що не знають, чи буде використовуватись її обладнання військовими, але не заперечують. "Це може бути що завгодно – від підключення до польових госпіталів до підтримки зв'язку в польових умовах", – каже Якоб Каллмер.

Портативний інтернет-термінал Satcube важить близько 8 кілограмів і може надавати широкосмуговий доступ через геостаціонарні супутники зі швидкістю до 70 мегабіт на секунду. Затримка сигналу, однак, становить до однієї секунди, оскільки супутники перебувають на орбіті на висоті понад 35 000 кілометрів.

Як відомо, з початку повномасштабного російського вторгнення компанія Spacex Ілона Маска надала Україні понад 40 тисяч терміналів, підключених до супутникової мережі Starlink. Вони швидші за Satcube, хоч сигнал останніх заблокувати важче.

Нагадаємо: Хоча кількість терміналів Starlink набагато більша, компанію критикують, зокрема, за те, що вона обмежує можливості українських військових користуватися супутниковою мережею.

Теми: інтернетШвеціяУкраїна
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