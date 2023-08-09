Операции с морскими дронами могут нанести ущерб логистике РФ – британская разведка

Роль морских дронов в войне России и Украины растет, их могут использовать против самых слабых точек в российской логистике морским путем, считают в британской военной разведке.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 9 августа, цитирует "Европейская правда"

Детали: 4 августа у Керченского пролива в результате атаки беспилотника получил повреждения российский танкер "Сиг".

За день до того произошла подобная атака и на боевой десантный корабль "Оленегорский горняк", а за два дня до того, похоже, – неудачная атака на российские патрульные катера, когда они, вероятно, сопровождали российское торговое судно "Спарта IV".

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Аналитики отмечают, что хотя "Сиг" и "Спарта IV" – гражданские суда, их длительное время используют для перевозки топлива и грузов военного назначения между Россией и Сирией.

Дословно: "С 28 февраля 2022 года российские военные корабли не могут проходить через Босфор, поэтому российские силы в Сирии и Средиземноморье стали очень зависимыми от таких гражданских судов, как "Сиг", "Спарта IV" и некоторые другие.

Атаки продемонстрировали, что операции с морскими дронами становятся все более важным компонентом современной войны на море и могут использоваться против самых слабых точек в российской логистике морским путем".

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Этому предшествовало: 5 августа разведка Великобритании сообщила, что корабль "Оленегорский горняк", который был атакован в порту Новороссийска, стал самым крупным серьезно поврежденным военным судном РФ после потопленного крейсера "Москва".

Представитель Минобороны США после атак заявил, что "не будет вдаваться в разговоры об украинских операциях или вероятных украинских операциях".