За сутки из-за агрессии РФ 3 человека погибли, 22 ранены

В результате российской агрессии за сутки три человека погибли, еще 22 получили ранения.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: Черниговщина: за сутки - 13 обстрелов (69 взрывов). Враг бил по Семеновской общине Новгород-Северского района - 4 обстрела из артиллерии, танковой пушки, минометов. Зафиксированы 2 пуска неуправляемых авиационных ракет - также по Семеновской громаде; по Новгород-Северской громаде - 3 обстрела из ствольной артиллерии, минометов.

Сновское общество Корюковского района - 3 обстрела из артиллерии и минометов. Городнянское общество Черниговского района - обстрел из минометов. Без жертв и разрушений.

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Сумщина: ночью и утром враг обстрелял три населенных пункта в трех территориальных общинах: Хотинской, Зноб-Новгородской, Великописаревской. Осуществлено 3 обстрела, зафиксировано 10 взрывов. Предварительно - без человеческих потерь и разрушения гражданской инфраструктуры.

Во вторник в течение дня врагом осуществлено 12 обстрелов. Зафиксировано 76 взрывов.

Обстреляно 11 населенных пунктов в Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Великописаревской, Новослободской громадах

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Белопольская громада: минометный обстрел (24 взрыва). В результате обстрела повреждены два частных жилых дома и летние кухни.

Днепропетровщина: во вторник днем Никопольщина снова была под вражеским огнем. Агрессор дважды ударил из тяжелой артиллерии. Выпустил более полудесятка снарядов. К счастью, они не задели людей.

С вечера агрессор еще трижды обстреливал Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на сам Никополь и Марганецкую громаду. Погиб 18-летний парень. Еще три человека пострадали - мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, несколько линий электропередач.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту области.

От 87 артиллерийских обстрелов пострадала территория Новоалександровки, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Чаривного, Красного, Белогорья, Левадного, Щербаков, Малой Токмачки, Затишья, Каменского, Степного, Пятихаток и Лобкового. 4 обстрела из РСЗО пришлись по Новодаровке, Темировке и Степному, 4 БПЛА-атаки - по Новодаровке, Каменскому и Лукьяновке, 3 авиационных удара военные рф нанесли по Орехову и Новодаровке.

В результате удара врага по Орехову ранения получил 63-летний мужчина, он доставлен в лечебное учреждение. Поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: минувшей ночью враг обстрелял железнодорожную станцию "Коротич" в Харьковском районе. Повреждено железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Стрелечья, Пыльная Харьковского района, Гатище, Бударки Чугуевского района, Бологовка Купянского района.

На Купянском направлении наши воины отбили атаки противника в районе Синьковки. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестовое.

За сутки по области - трое раненых.

Луганщина: враг продолжает авиационное давление на линии фронта. Вчера нанес удары с воздуха по Новоселовскому и Белогоровке. Артиллерийским обстрелам подверглась Белогоровка. За сутки противник совершил 135 обстрелов (532 снарядов).

Донецкая область: 2 погибших, 13 раненых по области за сутки.

Враг обстрелял населенные пункты: Авдеевка, Краматорск, пгт Нелиповка, пгт Щербиновка, пгт Ямполь, с.Благодатное, с.Богоявленка, с.Времовка, с.Николаевка, с.Новопокровское, с.Плещеевка, с.Предтечино, с.Торецкое. Повреждены 12 - жилых домов, склад фермерского хозяйства, 2 ЛЭП.

Николаевщина: ночью - артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Во вторник в результате обстрела с. Куцуруб Куцурубской громады получили минно-взрывные травмы, акубаротрвамы, сотрясение головного мозга ребята 13 и 16 лет. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и сооружения.

Также днем враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 66 обстрелов (365 снарядов). Врагом попали в районы 32 населенных пунктов области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.