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Эрдоган заявил, что возобновление "зернового соглашения" зависит от выполнения Западом своих "обещаний"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 12:38
Эрдоган заявил, что возобновление зернового соглашения зависит от выполнения Западом своих обещаний
Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры со сторонами по возобновлению Черноморского зернового соглашения, но "решение этой проблемы зависит от выполнения западными странами своих обещаний".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu

Детали: Турецкий лидер отметил, что "решение этой проблемы зависит от выполнения западными странами своих обещаний", не уточнив, о каких именно обещаниях идет речь.

"Путин, как и мы, чутко относится к вопросу доступа наших африканских братьев к зерну. Думаю, что мы можем найти общий язык в этом вопросе", – добавил Эрдоган, указывая на недавний разговор с российским президентом.

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Что предшествовало:

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом по "зерновой сделке".
  • Перед этим глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция будет пытаться возродить "зерновую сделку", которую сорвала Россия.
  • Ранее сообщалось, что ожидаемый визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может состояться в конце августа.
  • Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Темы: ЭрдоганзерноЗападРосcия
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