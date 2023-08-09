Эрдоган заявил, что возобновление "зернового соглашения" зависит от выполнения Западом своих "обещаний"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры со сторонами по возобновлению Черноморского зернового соглашения, но "решение этой проблемы зависит от выполнения западными странами своих обещаний".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu

Детали: Турецкий лидер отметил, что "решение этой проблемы зависит от выполнения западными странами своих обещаний", не уточнив, о каких именно обещаниях идет речь.

"Путин, как и мы, чутко относится к вопросу доступа наших африканских братьев к зерну. Думаю, что мы можем найти общий язык в этом вопросе", – добавил Эрдоган, указывая на недавний разговор с российским президентом.

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