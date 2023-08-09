Эрдоган заявил, что возобновление "зернового соглашения" зависит от выполнения Западом своих "обещаний"
Среда, 9 августа 2023, 12:38
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры со сторонами по возобновлению Черноморского зернового соглашения, но "решение этой проблемы зависит от выполнения западными странами своих обещаний".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu
Детали: Турецкий лидер отметил, что "решение этой проблемы зависит от выполнения западными странами своих обещаний", не уточнив, о каких именно обещаниях идет речь.
"Путин, как и мы, чутко относится к вопросу доступа наших африканских братьев к зерну. Думаю, что мы можем найти общий язык в этом вопросе", – добавил Эрдоган, указывая на недавний разговор с российским президентом.
Что предшествовало:
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом по "зерновой сделке".
- Перед этим глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция будет пытаться возродить "зерновую сделку", которую сорвала Россия.
- Ранее сообщалось, что ожидаемый визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может состояться в конце августа.
- Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.