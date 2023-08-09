Ердоган заявив, що відновлення "зернової угоди" залежить від виконання Заходом своїх "обіцянок"
Середа, 9 серпня 2023, 12:38
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара веде переговори зі сторонами щодо відновлення Чорноморської зернової угоди, але "вирішення цієї проблеми залежить від виконання західними країнами своїх обіцянок".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Anadolu
Деталі: Турецький лідер зазначив, що "вирішення цієї проблеми залежить від виконання західними країнами своїх обіцянок", не уточнивши, про які саме обіцянки йде мова.
"Путін, як і ми, чутливо ставиться до питання доступу наших африканських братів до зерна. Думаю, що ми можемо знайти спільну мову в цьому питанні", – додав Ердоган, вказуючи на незодавню розмову з російським президентом.
Що було раніше:
- Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом щодо "зернової угоди".
- Перед цим глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина намагатиметься відродити "зернову угоду", яку зірвала Росія.
- Раніше повідомлялося, що очікуваний візит президента РФ Владіміра Путіна до Туреччини може відбутися наприкінці серпня.
- Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.