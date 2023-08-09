Ердоган заявив, що відновлення "зернової угоди" залежить від виконання Заходом своїх "обіцянок"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара веде переговори зі сторонами щодо відновлення Чорноморської зернової угоди, але "вирішення цієї проблеми залежить від виконання західними країнами своїх обіцянок".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Anadolu

Деталі: Турецький лідер зазначив, що "вирішення цієї проблеми залежить від виконання західними країнами своїх обіцянок", не уточнивши, про які саме обіцянки йде мова.

"Путін, як і ми, чутливо ставиться до питання доступу наших африканських братів до зерна. Думаю, що ми можемо знайти спільну мову в цьому питанні", – додав Ердоган, вказуючи на незодавню розмову з російським президентом.

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