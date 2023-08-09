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Митрополит ПЦУ сказал, что "власть придумывает войну", в церкви назвали это ошибкой

Елена РощинаСреда, 9 августа 2023, 13:16
Митрополит ПЦУ сказал, что власть придумывает войну, в церкви назвали это ошибкой
Митрополит ПЦУ Даниил с Буковины, скриншот из видео из Телеграма Цаплиенко

Митрополит Черновицкий и Буковинский Православной Церкви Украины Даниил (Михаил Ковальчук) в обращении к верующим возмутился, что власти запрещают паломничества, "выдумывая" войну, – в ПЦУ назвали это ошибкой стилистики речи.

Источник: hromadske

Прямая речь митрополита Даниила (Ковальчука): "Дорогие братья и сестры, дорогие паломники, мы склоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть выдумывает то войну, то боится, чтобы московские их не осудили, – и не позволили нам вас собрать в это святилище и дать размышления богоспасительные".

Детали: Такой отрывок выступления церковного деятеля распространился в соцсетях.

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В пресс-службе ПЦУ объяснили, что митрополит Даниил в своей речи имел в виду официально установленный запрет проводить массовые паломничества, который был введен из-за войны. 

"Но этот запрет на практике не выполняется везде одинаково: когда речь идет о мероприятиях, которые организует Московский патриархат, то их проводят фактически без запрета. Можно привести примеры походов на Почаев. Это, как можно понять из речи, и возмущает митрополита Даниила", – сказал пресс-секретарь Киевской Митрополии ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря).

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Он считает, что митрополит Даниил должен был бы дать разъяснения и извиниться за неправильно сформулированную мысль.

В ПЦУ заверили, что их позиция относительно войны, развязанной Россией, "ясна, однозначна и много раз засвидетельствована в документах и заявлениях".

Прямая речь Евстратия (Зори): "Определение "вымышленная война" категорически противоречит позиции ПЦУ и не может ни в коем случае трактоваться не только как официальное мнение Церкви, но и как мнение на уровне отдельных ее представителей. [...] 

Совершенно очевидно, что он (митрополит – ред.) абсолютно некорректно употребил словосочетание "вымышленная война" и поэтому должен разъяснить, что он сделал это по ошибке. Возможно, это произошло из-за его стилистики речи и возраста (74 года)".

Темы: Православная Церковь Украинывойна
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