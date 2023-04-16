В Киево-Печерской лавре пасхальные службы провели и ПЦУ, и УПЦ МП
В Киево-Печерской лавре в воскресенье пасхальные службы провели представители Православной церкви Украины и УПЦ МП.
Источник: Суспільне
Детали: Утренние воскресные службы проходили в разных храмах и в разное время.
У входа на территорию как Верхней лавры, так и Нижней дежурили полицейские. Они проверяли вещи посетителей и документы.
Ночная служба ПЦУ состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре, ее возглавил митрополит Епифаний. Утреннюю праздничную литургию ПЦУ начала после комендантского часа примерно в шесть утра в Успенском соборе на территории Верхней лавры.
Впервые пасхальная служба в этом храме проходила на украинском языке и с новым наместником - архимандритом Авраамием. Утром на службу пришли несколько десятков верующих, постепенно их количество увеличивалось.
Некоторые святили корзины во время службы на улице, остальные - уже после завершения праздничной литургии.
УПЦ МП провела основную утреннюю и ночную службы в Крестовоздвиженском храме с участием митрополита Онуфрия. Люди смогли посетить ночную службу, но в течение всей литургии должны были оставаться в храме из-за комендантского часа.
Утром одиночные освящения пасхальных корзин проводили на площади возле Ближних пещер. Также около девяти утра состоялась литургия в Храме в честь преподобного Агапита Печерского, после чего также состоялось освящение корзин. Служба здесь велась на церковнославянском языке.
Предыстория:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. 30 марта духовенство УПЦ МП должно было покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Суд отклонил этот иск.
- Архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
- 1 апреля Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест "наместника" Киево-Печерской лавры от УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) до 30 мая по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.