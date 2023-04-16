В Киево-Печерской лавре пасхальные службы провели и ПЦУ, и УПЦ МП

В Киево-Печерской лавре в воскресенье пасхальные службы провели представители Православной церкви Украины и УПЦ МП.

Источник: Суспільне

СЛУЖБА ПЦУ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ 16 АПРЕЛЯ, ФОТО: ВЛАДИСЛАВ МУСИЕНКО/СУСПІЛЬНЕ

Детали: Утренние воскресные службы проходили в разных храмах и в разное время.

У входа на территорию как Верхней лавры, так и Нижней дежурили полицейские. Они проверяли вещи посетителей и документы.

ФОТО: ВЛАДИСЛАВ МУСИЕНКО/СУСПІЛЬНЕ

Ночная служба ПЦУ состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре, ее возглавил митрополит Епифаний. Утреннюю праздничную литургию ПЦУ начала после комендантского часа примерно в шесть утра в Успенском соборе на территории Верхней лавры.

АВРААМИЙ ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ПЦУ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ 16 АПРЕЛЯ, ФОТО: ВЛАДИСЛАВ МУСИЕНКО/СУСПІЛЬНЕ

Впервые пасхальная служба в этом храме проходила на украинском языке и с новым наместником - архимандритом Авраамием. Утром на службу пришли несколько десятков верующих, постепенно их количество увеличивалось.

СЛУЖБА ПЦУ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ 16 АПРЕЛЯ, ФОТО: ВЛАДИСЛАВ МУСИЕНКО/СУСПІЛЬНЕ

Некоторые святили корзины во время службы на улице, остальные - уже после завершения праздничной литургии.

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ПРИХОЖАНЕ ПЦУ ВОЗЛЕ УСПЕНСКОГО СОБОРА 16 АПРЕЛЯ, ФОТО: ВЛАДИСЛАВ МУСИЕНКО/СУСПІЛЬНЕ

УПЦ МП провела основную утреннюю и ночную службы в Крестовоздвиженском храме с участием митрополита Онуфрия. Люди смогли посетить ночную службу, но в течение всей литургии должны были оставаться в храме из-за комендантского часа.

БОГОСЛУЖЕНИЕ УПЦ МП В ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ 16 АПРЕЛЯ, ФОТО: ВЛАДИСЛАВ МУСИЕНКО/СУСПІЛЬНЕ

БОГОСЛУЖЕНИЕ УПЦ МП В ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ 16 АПРЕЛЯ, ФОТО: ВЛАДИСЛАВ МУСИЕНКО/СУСПІЛЬНЕ

Утром одиночные освящения пасхальных корзин проводили на площади возле Ближних пещер. Также около девяти утра состоялась литургия в Храме в честь преподобного Агапита Печерского, после чего также состоялось освящение корзин. Служба здесь велась на церковнославянском языке.

ПРИХОЖАНЕ УПЦ МП НА ТЕРРИТОРИИ ЛАВРЫ 16 АПРЕЛЯ, ФОТО: ВЛАДИСЛАВ МУСИЕНКО/СУСПІЛЬНЕ

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