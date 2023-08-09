Рада призвал мир не признавать псевдовыборы на оккупированных Россией территориях Украины

Верховная Рада одобрила обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям о намерениях России провести 10 сентября незаконные "выборы" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, "Интерфакс-Украина"

Детали: "За" соответствующий проект постановления №9581 проголосовали 287 народных депутатов.

В документе отмечается, что "очередная попытка России оправдать незаконную попытку аннексии временно оккупированных ею частей территории Украины свидетельствует о ее нежелании завершить вооруженную агрессию против нашего государства и намерение продолжать захватническую неоколониальную политику в отношении стран-соседей".

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Верховной Раде предлагают обратиться в парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи с призывом не признавать, в случае их проведения, легитимности каких-либо "выборов" на временно оккупированных частях территории Украины, а также структур, которые их организуют.

В то же время украинские парламентарии считают необходимым призвать мировое сообщество не признавать легитимность ни одного выборного органа РФ, выборы в который будут проходить на временно оккупированных частях территории Украины или в который в результате таких "выборов" будут включены представители оккупационных администраций РФ на временно захваченной территории Украины, и не допускать роли делегаций таковых органов власти РФ в работе интернациональных организаций.

В документе также содержится призыв к миру признание того, что незаконные действия РФ еще раз подтверждают невозможность проведения мирных переговоров до полного вывода российских оккупационных войск с международно признанной территории Украины.

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Кроме того, ВР предлагают призвать международные мониторинговые структуры игнорировать возможные обращения России о направлении наблюдателей на выборы местных органов власти на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Напомним: В России 10 сентября 2023 пройдет так называемый "единый день голосования". В этот же день россияне планируют провести и псевдовыборы на временных оккупированных территориях Украины.