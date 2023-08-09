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Еще один нардеп-"слуга" остался без мандата

Валентина РоманенкоСреда, 9 августа 2023, 13:08
Еще один нардеп-слуга остался без мандата
Андрей Холодов. фото из Facebook

Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Андрея Холодова.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram и нардеп Ирина Геращенко в Facebook

Детали: За соответствующее постановление проголосовали 308 депутатов.

"И снова в Раде временно 403-и депутата", - указывает Железняк.

"Самого Холодова в стране нет", - добавляет Геращенко.

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Темы: Слуга народаВерховная РадаВоенное положение
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