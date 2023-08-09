Еще один нардеп-"слуга" остался без мандата
Среда, 9 августа 2023, 13:08
Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Андрея Холодова.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram и нардеп Ирина Геращенко в Facebook
Детали: За соответствующее постановление проголосовали 308 депутатов.
"И снова в Раде временно 403-и депутата", - указывает Железняк.
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"Самого Холодова в стране нет", - добавляет Геращенко.
Предыстория:
- Как выяснили журналисты "Схем", Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал.
- 31 июля в Верховную Раду поступило заявление от народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова о сложении полномочий.
- В этот же день Холодова исключили из партии "Слуга народа".
- Сам Холодов заявил, что у него больные жена и ребенок, и он, мол, не может совмещать их лечение с посещением всех заседаний парламента.
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