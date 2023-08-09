Еще один нардеп-"слуга" остался без мандата

Андрей Холодов. фото из Facebook

Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Андрея Холодова.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram и нардеп Ирина Геращенко в Facebook

Детали: За соответствующее постановление проголосовали 308 депутатов.

"И снова в Раде временно 403-и депутата", - указывает Железняк.

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"Самого Холодова в стране нет", - добавляет Геращенко.

Предыстория:

Как выяснили журналисты "Схем", Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал.

31 июля в Верховную Раду поступило заявление от народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова о сложении полномочий.

В этот же день Холодова исключили из партии "Слуга народа".

Сам Холодов заявил, что у него больные жена и ребенок, и он, мол, не может совмещать их лечение с посещением всех заседаний парламента.