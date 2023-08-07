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На фронте погиб экс-нардеп

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 августа 2023, 01:32
На фронте погиб экс-нардеп
Сергей Слабенко, фото: ТРК Аверс

На войне России против Украины на Запорожском направлении погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко.

Источник: Telegram-канал Верховной рады

Детали: В сообщении отмечается, что "Сергея дома ждала жена с сыном и дочерью".

Справка: Слабенко – бывший народный депутат Украины (2002-2006 гг.) был председателем подкомитета по вопросам деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

С 2006 по 2009 работал заместителем председателя Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, а с 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.

Темы: войнаВерховная Рада
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