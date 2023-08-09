Задержан депутат из Кропивницкого, который занимался рэкетом

В Кропивницком задержали депутата городского совета, который занимался "выбиванием" несуществующих долгов.

Источник: пресс-службы Нацполиции, СБУ и ОГП

Детали: В ходе следствия правоохранители установили, что действующий депутат горсовета под надуманным предлогом требовал у предпринимателя 92 тысячи долларов США. За неуплату "долга" начислялись проценты.

Вместе с сообщником фигурант запугивал потерпевшего и его семью.

Чтобы заставить выплатить ему надуманный долг, депутат неоднократно применял к предпринимателю физическое насилие. Из-за отсутствия возможности оплатить такие средства потерпевший вынужден был продать недвижимое имущество членов своей семьи - земельный участок, торговые заведения.

Во время очередного получения части средств правоохранители задержали депутата в его офисе. В ходе обысков по месту жительства и работы задержанного были изъяты наличные, драгоценности и имущество потерпевшего.

Депутату и его сообщнику сообщено о подозрении в вымогательстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.