Прокуроры добились ареста одиозного блогера, который препятствовал вручению повесток

Суд удовлетворил арест прокуроров и отправил под стражу с альтернативой залога блогера Марьяна Чаву, который называл военных "преступниками" и препятствовал вручению повесток.

Источник: пресс-служба Львовского апелляционного суда

Детали: Сообщается, что накануне, 8 августа, в открытом судебном заседании была рассмотрена апелляционная жалоба прокурора Львовской областной прокуратуры на постановление следственного судьи Галицкого районного суда Львова от 25 июля 2023 года о применении меры пресечения в отношении подозреваемого Чавы в виде круглосуточного домашнего ареста.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста сроком на 60 дней до 25 сентября 2023 года.

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Суд одновременно определил размер залога - 214 720 грн.

По данным следствия, 40-летний дрогобычанин публиковал в социально-ориентированных сетях - "Facebook", видеохостинге "YouTube" и мессенджере "Telegram" высказывания, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в государстве, деморализации армии и формированию предпосылок для дискредитации имиджа Украины на международной арене.