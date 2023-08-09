Прокурори домоглись арешту одіозного блогера, який перешкоджав врученню повісток

Суд задовольнив ареляцію прокурорів і відправив під варту з альтернативою застави блогера Мар'яна Чаву, який називав військових "злочинцями" та перешкоджав врученню повісток.

Джерело: пресслужба Львівського апеляційного суду

Деталі: Повідомляється, що напередодні, 8 серпня, у відкритому судовому засіданні було розглянуто апеляційну скаргу прокурора Львівської обласної прокуратури на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду Львова від 25 липня 2023 року про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного Чави у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції і застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 днів до 25 вересня 2023 року.

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Суд водночас визначив розмір застави – 214 720 грн.

За даними слідства, 40-річний дрогобичанин публікував у соціально-орієнтованих мережах – "Facebook", відеохостингу "YouTube" та месенджері "Telegram" висловлювання спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в державі, деморалізації армії та формуванню передумов для дискредитації іміджу України на міжнародній арені.