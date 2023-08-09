Страны Балтии и Польша призвали Беларусь прекратить пособничество России в войне против Украины
Министры иностранных дел стран Балтии и Польши призвали Минск прекратить преследование оппонентов и пособничество в агрессии РФ против Украины − такое заявление они выпустили по случаю годовщины фальсифицированных президентских выборов в Беларуси.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Польши
Дословно из заявления: "Мы снова призываем к немедленному и безусловному освобождению и реабилитации всех политических заключенных, к прекращению репрессий и пособничества в агрессии России против Украины. Пока будут продолжаться репрессии, нарушения международного права, инструментализация миграции и другие преступления, мы будем продолжать изолировать преступный и нелегитимный режим Лукашенко и усиливать целевые и секторальные санкции ЕС против него".
Детали: В заявлении говорится, что режим Лукашенко, несмотря на решительное осуждение со стороны международного сообщества, уже три года продолжает бесчеловечные репрессии, которые постоянно усиливаются.
Под них попадают правозащитники, журналисты, профсоюзные деятели, работники СМИ, адвокаты и обычные граждане, которые высказывают критику системы − их преследуют, шантажируют, сажают в тюрьму; некоторые из них пропали без вести или были убиты.
Также отмечается, что с февраля 2022 года режим Лукашенко выступает соучастником и прямым сторонником неспровоцированной и неоправданной агрессии России против Украины, в частности, участвует в насильственной депортации украинских детей.
Предыстория:
- Министерство финансов Соединенных Штатов 9 августа по случаю третьей годовщины массовых протестов в Беларуси из-за сфальсифицированных президентских выборов объявило о введении санкций в отношении ряда белорусских физических и юридических лиц.
- На прошлой неделе Совет Европейского Союза одобрил введение санкций против 38 физических и трех юридических лиц из Беларуси в связи с ухудшением ситуации с правами человека в стране.
- Также Совет ЕС расширил запрет на экспорт в Беларусь ряда критических товаров и технологий, которые способствуют укреплению военного и технологического потенциала Беларуси. Кроме того, введен дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а еще − товаров и технологий, которые могут использовать в авиации и космической отрасли.