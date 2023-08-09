Страны Балтии и Польша призвали Беларусь прекратить пособничество России в войне против Украины

Министры иностранных дел стран Балтии и Польши призвали Минск прекратить преследование оппонентов и пособничество в агрессии РФ против Украины − такое заявление они выпустили по случаю годовщины фальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Польши

Дословно из заявления: "Мы снова призываем к немедленному и безусловному освобождению и реабилитации всех политических заключенных, к прекращению репрессий и пособничества в агрессии России против Украины. Пока будут продолжаться репрессии, нарушения международного права, инструментализация миграции и другие преступления, мы будем продолжать изолировать преступный и нелегитимный режим Лукашенко и усиливать целевые и секторальные санкции ЕС против него".

Детали: В заявлении говорится, что режим Лукашенко, несмотря на решительное осуждение со стороны международного сообщества, уже три года продолжает бесчеловечные репрессии, которые постоянно усиливаются.

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Под них попадают правозащитники, журналисты, профсоюзные деятели, работники СМИ, адвокаты и обычные граждане, которые высказывают критику системы − их преследуют, шантажируют, сажают в тюрьму; некоторые из них пропали без вести или были убиты.

Также отмечается, что с февраля 2022 года режим Лукашенко выступает соучастником и прямым сторонником неспровоцированной и неоправданной агрессии России против Украины, в частности, участвует в насильственной депортации украинских детей.

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