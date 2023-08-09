Страны Балтии и Польша призвали Беларусь прекратить пособничество России в войне против Украины

Министры иностранных дел стран Балтии и Польши призвали Минск прекратить преследование оппонентов и пособничество в агрессии РФ против Украины − такое заявление они выпустили по случаю годовщины фальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Польши

Дословно из заявления: "Мы снова призываем к немедленному и безусловному освобождению и реабилитации всех политических заключенных, к прекращению репрессий и пособничества в агрессии России против Украины. Пока будут продолжаться репрессии, нарушения международного права, инструментализация миграции и другие преступления, мы будем продолжать изолировать преступный и нелегитимный режим Лукашенко и усиливать целевые и секторальные санкции ЕС против него".

Детали: В заявлении говорится, что режим Лукашенко, несмотря на решительное осуждение со стороны международного сообщества, уже три года продолжает бесчеловечные репрессии, которые постоянно усиливаются.

Под них попадают правозащитники, журналисты, профсоюзные деятели, работники СМИ, адвокаты и обычные граждане, которые высказывают критику системы − их преследуют, шантажируют, сажают в тюрьму; некоторые из них пропали без вести или были убиты.

Также отмечается, что с февраля 2022 года режим Лукашенко выступает соучастником и прямым сторонником неспровоцированной и неоправданной агрессии России против Украины, в частности, участвует в насильственной депортации украинских детей.

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