Країни Балтії і Польща закликали Білорусь припинити пособництво Росії у війні проти України
Міністри закордонних справ країн Балтії і Польщі закликали Мінськ припинити переслідування опонентів і пособництво в агресії РФ проти України − таку заяву вони випустили з нагоди річниці фальсифікованих президентських виборів у Білорусі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС Польщі
Дослівно з заяви: "Ми знову закликаємо до негайного і безумовного звільнення та реабілітації всіх політичних в'язнів, до припинення репресій та пособництва в агресії Росії проти України. Допоки триватимуть репресії, порушення міжнародного права, інструменталізація міграції та інші злочини, ми продовжуватимемо ізолювати злочинний і нелегітимний режим Лукашенка та посилюватимемо цільові та секторальні санкції ЄС проти нього".
Деталі: У заяві йдеться, що режим Лукашенка, попри рішучий осуд з боку міжнародної спільноти, уже три роки продовжує нелюдські репресії, що постійно посилюються.
Під них попадають правозахисники, журналісти, профспілкові діячі, працівники ЗМІ, адвокати і звичайні громадяни, які висловлюють критику системи − їх переслідують, шантажують, ув'язнюють; деякі з них зникли безвісти або були вбиті.
Також наголошується, що з лютого 2022 року режим Лукашенка виступає співучасником і прямим прибічником неспровокованої та невиправданої агресії Росії проти України, зокрема, бере участь у насильницькій депортації українських дітей.
Передісторія:
- Міністерство фінансів Сполучених Штатів 9 серпня з нагоди третьої річниці масових протестів у Білорусі через сфальшовані президентські вибори оголосило про запровадження санкцій щодо низки білоруських фізичних і юридичних осіб.
- Минулого тижня Рада Європейського Союзу схвалила запровадження санкцій проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із Білорусі у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини у країні.
- Також Рада ЄС розширила заборону на експорт до Білорусі низки критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі. Крім того, запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а ще – товарів і технологій, які можуть використовувати в авіації та космічній галузі.