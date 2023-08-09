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Країни Балтії і Польща закликали Білорусь припинити пособництво Росії у війні проти України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 20:55
Країни Балтії і Польща закликали Білорусь припинити пособництво Росії у війні проти України
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Міністри закордонних справ країн Балтії і Польщі закликали Мінськ припинити переслідування опонентів і пособництво в агресії РФ проти України − таку заяву вони випустили з нагоди річниці фальсифікованих президентських виборів у Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС Польщі

Дослівно з заяви: "Ми знову закликаємо до негайного і безумовного звільнення та реабілітації всіх політичних в'язнів, до припинення репресій та пособництва в агресії Росії проти України. Допоки триватимуть репресії, порушення міжнародного права, інструменталізація міграції та інші злочини, ми продовжуватимемо ізолювати злочинний і нелегітимний режим Лукашенка та посилюватимемо цільові та секторальні санкції ЄС проти нього".

Деталі: У заяві йдеться, що режим Лукашенка, попри рішучий осуд з боку міжнародної спільноти, уже три роки продовжує нелюдські репресії, що постійно посилюються.

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Під них попадають правозахисники, журналісти, профспілкові діячі, працівники ЗМІ, адвокати і звичайні громадяни, які висловлюють критику системи − їх переслідують, шантажують, ув'язнюють; деякі з них зникли безвісти або були вбиті.

Також наголошується, що з лютого 2022 року режим Лукашенка виступає співучасником і прямим прибічником неспровокованої та невиправданої агресії Росії проти України, зокрема, бере участь у насильницькій депортації українських дітей.

Передісторія:

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  • Міністерство фінансів Сполучених Штатів 9 серпня з нагоди третьої річниці масових протестів у Білорусі через сфальшовані президентські вибори оголосило про запровадження санкцій щодо низки білоруських фізичних і юридичних осіб.
  • Минулого тижня Рада Європейського Союзу схвалила запровадження санкцій проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із Білорусі у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини у країні.
  • Також Рада ЄС розширила заборону на експорт до Білорусі низки критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі. Крім того, запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а ще – товарів і технологій, які можуть використовувати в авіації та космічній галузі.

Теми: БалтіяПольщаБілорусьвійна
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