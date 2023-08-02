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Операторы стран Балтии решили отключиться от электросистемы России

"Европейская правда", "Европейская правда"Среда, 2 августа 2023, 23:58
Операторы стран Балтии решили отключиться от электросистемы России
ЛЭП. Фото иллюстративное с pixabay.com

Операторы систем передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы приняли решение об отсоединении от контролируемой Россией системы и синхронном подключении к континентальной европейской сети − соответствующее соглашение подписали 2 августа.  

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство энергетики Литвы

Детали: Соглашение между операторами сетей Elering, AST и Litgrid предусматривает, что окончательное отсоединение от российской системы и переход на европейскую состоится в феврале 2025 года.

Документ также предусматривает, что страны Балтии совместно выйдут из контракта BRELL, заключенного с российскими и белорусскими операторами, летом 2024 года, за полгода до синхронизации.

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Необходимые работы, такие как установка первых синхронных конденсаторов, систем управления и реконструкция третьей линии между Эстонией и Латвией, будут завершены до согласованной даты. Другие проекты балтийских операторов систем передачи электроэнергии планируют воплотить до конца 2025 года или позже.

Соглашение еще должны одобрить премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы − это ожидается в ближайшие дни.

Для справки: Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

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Предыстория:

  • В апреле впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети. Тестирование длилось 10 часов, электроснабжение происходило за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.
  • Страны Балтии имеют давний план стать частью европейской децентрализованной сети электросетей, известной как ENTSO-E, до 2025 года.

Темы: БалтияРосcияэлектроэнергия
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