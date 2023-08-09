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Коболев сообщил, что суд обязал его носить электронный браслет еще два месяца

Ирина БалачукСреда, 9 августа 2023, 22:39
Коболев сообщил, что суд обязал его носить электронный браслет еще два месяца
Андрей Коболев. Фото из Facebook

Высший антикоррупционный суд снова продлил установленные ранее ограничения экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву по делу о премиях.

Источник: Коболев в Facebook

Прямая речь экс-главы "Нафтогаза": "Сегодня (9 августа − ред.) ВАКС продлил все мои обязанности как подозреваемого, включая ношение главной награды от государства за прошлые победы − браслета, еще на 2 месяца".

Детали: Он добавил, что в трансляции заседания суд отказал, из-за "недоказанности широкого общественного интереса к делу Стокгольмских бонусов". 

"Результаты допросов независимых членов Наблюдательного совета стороной обвинения снова не были представлены. Разумных объяснений этому факту предоставлено не было", − подытожил Коболев.

Предыстория:

  • 18 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в присвоении более 229 млн. грн. в 2018 году.

  • По данным НАБУ, Коболев незаконно насчитал себе 261 млн грн на основании решения наблюдательного совета о выплате ему премии за экстраординарные достижения. Эта выплата была частью премий, начисленных руководству компании в мае 2018 года за историческую победу "Нафтогаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.

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Темы: КоболевНефтегазсуд
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