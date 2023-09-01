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Силы обороны продвинулись на двух участках фронта – ISW

Ольга ГлущенкоПятница, 1 сентября 2023, 05:20
Силы обороны продвинулись на двух участках фронта – ISW
украинские воины, иллюстративное фото Генштаба

Специалисты Института изучения войны (ISW) подтвердили, что Силы обороны в контрнаступлении продвинулись 31 августа под Бахмутом и на западе Запорожской области.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом в Донецкой области и на западе Запорожской области 31 августа и, по сообщениям, продвинулись вперед на обоих участках фронта.

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Кроме того, говорится в обзоре, президент Украины Владимир Зеленский 31 августа подчеркнул, что Украина производит ракеты большой дальности, вероятно, в рамках скоординированной украинской кампании, направленной на усиление украинского ударного потенциала против российских глубоких тыловых районов.

Зеленский заявил, что ракета дальнего радиуса действия украинского производства успешно поразила цель на расстоянии 700 километров, но не озвучил деталей об этом ударе или оружии.

Ключевые выводы ISW за 31 августа:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские власти арестовали российского блогера, администратора провоенного российского Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина по обвинению в дискредитации российских военных, что, вероятно, является частью централизованных усилий, направленных на то, чтобы заставить молчать некоторых критически настроенных блогеров, не вызывая при этом массовой реакции.
  • Российское военное руководство якобы приказало задержать трех российских так называемых "военкоров", которые недавно критиковали Министерство обороны России. Это шаг вызвал негативную реакцию лишь у небольшой части российского информационного пространства.
  • 31 августа арестованный в России бывший офицер ФСБ и лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) объявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах в России в 2024 году, но в первую очередь использовал это заявление для того, чтобы повторить свою давнюю критику президента России Владимира Путина.
  • Российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк, а также безуспешно контратаковали на границе Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области 31 августа.
  • Российские оккупационные власти продолжают принудительно вывозить украинских детей в Россию и русифицировать украинскую молодежь.

Темы: войнаВооруженные силы
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