Силы обороны продвинулись на двух участках фронта – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) подтвердили, что Силы обороны в контрнаступлении продвинулись 31 августа под Бахмутом и на западе Запорожской области.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом в Донецкой области и на западе Запорожской области 31 августа и, по сообщениям, продвинулись вперед на обоих участках фронта.

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Кроме того, говорится в обзоре, президент Украины Владимир Зеленский 31 августа подчеркнул, что Украина производит ракеты большой дальности, вероятно, в рамках скоординированной украинской кампании, направленной на усиление украинского ударного потенциала против российских глубоких тыловых районов.

Зеленский заявил, что ракета дальнего радиуса действия украинского производства успешно поразила цель на расстоянии 700 километров, но не озвучил деталей об этом ударе или оружии.

Ключевые выводы ISW за 31 августа:

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