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Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей

Татьяна ЛозовенкоПятница, 1 сентября 2023, 08:14
Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей
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Российские военные за сутки убили по меньшей мере двух жителей Донецкой и Херсонской областей.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: Погибший в Донецкой области - в Мирном. Еще один человек в области получил ранения.

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На Херсонщине за сутки также один человек погиб и один человек получил ранения. Всего противник совершил 61 обстрел, выпустив 290 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 14 снарядов.

Темы: Донецкая областьХерсонская областьжертвывойна
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