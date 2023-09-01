Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей

Российские военные за сутки убили по меньшей мере двух жителей Донецкой и Херсонской областей.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: Погибший в Донецкой области - в Мирном. Еще один человек в области получил ранения.

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На Херсонщине за сутки также один человек погиб и один человек получил ранения. Всего противник совершил 61 обстрел, выпустив 290 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 14 снарядов.