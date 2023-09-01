Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей
Пятница, 1 сентября 2023, 08:14
Российские военные за сутки убили по меньшей мере двух жителей Донецкой и Херсонской областей.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
Детали: Погибший в Донецкой области - в Мирном. Еще один человек в области получил ранения.
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На Херсонщине за сутки также один человек погиб и один человек получил ранения. Всего противник совершил 61 обстрел, выпустив 290 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.
По Херсону враг выпустил 14 снарядов.