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Сили оборони знищили ще 470 окупантів і 23 танки ворога

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 вересня 2023, 07:58
Сили оборони знищили ще 470 окупантів і 23 танки ворога
російський танк в Україні, фото генштабу

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 470 загарбників, знищили 23 танки, 23 артсистеми та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 263490 (+470) осіб,
  • танків ‒ 4459 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9) од,
  • артилерійських систем – 5530 (+23) од,
  • РСЗВ – 735 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 500 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4) од,
  • крилатих ракет ‒ 1445 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33) од,
  • спеціальної техніки ‒ 831 (+1) од.

Теми: війнаГенштаб
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