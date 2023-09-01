Сили оборони знищили ще 470 окупантів і 23 танки ворога
П'ятниця, 1 вересня 2023, 07:58
За минулу добу українські захисники ліквідували ще 470 загарбників, знищили 23 танки, 23 артсистеми та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 263490 (+470) осіб,
- танків ‒ 4459 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9) од,
- артилерійських систем – 5530 (+23) од,
- РСЗВ – 735 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 500 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4) од,
- крилатих ракет ‒ 1445 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33) од,
- спеціальної техніки ‒ 831 (+1) од.