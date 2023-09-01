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Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки за турне в ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 10:45
Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки за турне в ЄС
Саломе Зурабішвілі на зустрічі з Франком- Вальтером Штайнмаєром, фото з Facebook Зурабішвілі

Не маючи достатньо голосів, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" все ж починає процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу" й Inter Press News

Деталі: Грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе заявив, що процедуру імпічменту Зурабішвілі ініціюють, хоча й завідомо зрозуміло, що правляча партія не має необхідних для її відставки 100 голосів. 

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"Для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 депутатів, тож без голосів радикальної опозиції у нього немає перспектив. Попри це, на засіданні політради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії", – заявив Кобахідзе.

Лідер "Мрії" пояснив це "відповідальністю перед конституцією", заявивши, що партія не може ігнорувати "кричущі порушення, що підривають верховенство права".

Згодом Кобахідзе заявив, що перед ініціюванням імпічменту "Мрія" подасть запит до Конституційного суду з проханням визначити, чи Зурабішвілі своїми рішеннями порушила основний закон, оскільки це є частиною процедури. 

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"Хоча усе й так очевидно", – переконаний прем’єр.

Передісторія:

  • Уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки на наступні пів року, більшість з них – до Європи. 
  • Попри це, 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до Німеччини для зустрічі з президентом ФРН Франком- Вальтером Штайнмаєром, а 1 вересня зустрінеться у Брюсселі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. 
  • Вона заявила, що цими зустрічами починає турне за підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС. 
  • Зурабішвілі стала президенткою Грузії у 2018 році завдяки підтримці "Мрії" та її співзасновника, олігарха Бідзіни Іванішвілі. Стосунки Саломе Зурабішвілі з правлячою партією почали погіршуватися з початком повномасштабної війни та антизахідним розворотом грузинської влади. Термін її повноважень завершується восени 2024 року. 

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Теми: ГрузіяЄС
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