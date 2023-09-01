Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая

Татьяна ЛозовенкоПятница, 1 сентября 2023, 11:03
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
фото сбу

Служба безопасности задержала четвертого участника группы, которая на 9 мая этого года готовила покушение на командование Сил обороны в Запорожской области.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины 

Детали: СБУ сообщает, что накануне этого дня задержала двух организаторов, а впоследствии был разоблачен их сообщник, который под кроватью 6-летней дочери прятал оружие и боеприпасы.

Реклама:

Дословно: "Сейчас украинская спецслужба разыскала четвертого участника агентурной сети ФСБ с позывным "Фантом". После серии задержаний его приспешников он "залег на дно" и таким образом пытался избежать наказания.

По данным следствия, фигурантом оказался житель областного центра, бывший военный, который владел навыками стрельбы из снайперской винтовки бесшумной стрельбы "Винторез". Это оружие производят на территории РФ и используют прежде всего подразделения спецназа страны-агрессора".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По информации СБУ, именно из такой винтовки "Фантом" должен был совершить покушение на командование боевых подразделений ВСУ, которые воюют на передовой южного фронта.

Для этого российские "кураторы" вражеского снайпера планировали обустроить для него тайник со средствами поражения.

После нейтрализации других участников группы на "Фантома" впоследствии снова вышел представитель ФСБ. Его новой задачей была корректировка огня по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем "Солнцепек". Для сбора разведданных он пытался скрыто использовать своих знакомых из фронтовых районов.

 
фото СБУ

Во время обысков по месту жительства у него изъято более полутысячи патронов различного калибра, в том числе патроны 308 win для стрельбы из снайперской винтовки.

СБУ добавляет, что мужчине планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий как госизмены.

Темы: СБУЗапорожская областьвойнаФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
СБУ
СБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
Последние новости
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
Все новости...
Реклама: