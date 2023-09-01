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СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая

Татьяна ЛозовенкоПятница, 1 сентября 2023, 11:03
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
фото сбу

Служба безопасности задержала четвертого участника группы, которая на 9 мая этого года готовила покушение на командование Сил обороны в Запорожской области.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины 

Детали: СБУ сообщает, что накануне этого дня задержала двух организаторов, а впоследствии был разоблачен их сообщник, который под кроватью 6-летней дочери прятал оружие и боеприпасы.

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Дословно: "Сейчас украинская спецслужба разыскала четвертого участника агентурной сети ФСБ с позывным "Фантом". После серии задержаний его приспешников он "залег на дно" и таким образом пытался избежать наказания.

По данным следствия, фигурантом оказался житель областного центра, бывший военный, который владел навыками стрельбы из снайперской винтовки бесшумной стрельбы "Винторез". Это оружие производят на территории РФ и используют прежде всего подразделения спецназа страны-агрессора".

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Детали: По информации СБУ, именно из такой винтовки "Фантом" должен был совершить покушение на командование боевых подразделений ВСУ, которые воюют на передовой южного фронта.

Для этого российские "кураторы" вражеского снайпера планировали обустроить для него тайник со средствами поражения.

После нейтрализации других участников группы на "Фантома" впоследствии снова вышел представитель ФСБ. Его новой задачей была корректировка огня по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем "Солнцепек". Для сбора разведданных он пытался скрыто использовать своих знакомых из фронтовых районов.

 
фото СБУ

Во время обысков по месту жительства у него изъято более полутысячи патронов различного калибра, в том числе патроны 308 win для стрельбы из снайперской винтовки.

СБУ добавляет, что мужчине планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий как госизмены.

Темы: СБУЗапорожская областьвойнаФСБ
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