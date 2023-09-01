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Образовательная "Мрия" – Зеленский презентовал приложение для школьников

"Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 16:31
Образовательная Мрия – Зеленский презентовал приложение для школьников
Зеленский и Федоров на презентации приложения "Мрия". Фото - Офис Президента

1 сентября Президент Украины Владимир Зеленский презентовал для украинских школьников, их родителей и педагогов инновационный образовательный проект "Мрия".

Источник: Офис Президента

Детали: Цель проекта, как отмечают на сайте, – дать ребенку его личное образовательное пространство и уникальный алгоритм развития.

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Приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и вне его.

В частности, в приложении есть контент для учеников, расписание, план дня, "Мечта ID" – цифровой контент для ребенка, анализ успеваемости ребенка, общение между учителем и родителями, материалы для обучения, уведомления о воздушной тревоге и в частности для родителей, которым можно отправить сообщение, когда ребенок в укрытии.

Зеленский также отметил, что почти миллион украинских детей будет учиться онлайн. Еще почти миллион в смешанном формате, большинство в Украине. И за отношение сделает учебный процесс легче для всех.

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Прямая речь Зеленского: "Очень важно, что "Мрия" наконец сделает жизнь учителей легче. Убираем максимум бумажек. Всевозможные формы, которые сейчас надо заполнять. Максимум внимания учителя – тому, чтобы учить, а не тратить время"

Детали: Впоследствии к "Мечте" планируют всю образовательную систему, дошкольные учреждения и больше помощи родителям. Проект планируют масштабировать на другие учебные заведения Украины.

Предыстория:

  • 31 августа в вечернем обращении Зеленский анонсировал образовательные новации для школьников.
  • МОН вместе с ЮНИСЕФ разработали рекомендации по организации программ по восполнению образовательных потерь для учебных заведений, общественных организаций, органов управления образованием и тому подобное.
  • В Киеве учебный год 2023/2024 года продлится с 1 сентября по 31 мая.

Темы: образованиеЗеленский
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