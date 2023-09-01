В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре

В сентябре 2023 года глава государства Владимир Зеленский, вероятно, лично примет участие в заседании Совета безопасности ООН, посвященном полномасштабной войне России против Украины.

Источник: Ферит Ходжа, постоянный представитель в ООН Албании, которая в сентябре председательствует в Совбезе, на брифинге в пятницу, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Могу почти подтвердить, хотя от меня это не зависит, что президент Зеленский будет присутствовать в Нью-Йорке. Это будет его первый визит в город, в ООН (после начала полномасштабного вторжения РФ. - ред.), и первое участие в Совете безопасности ООН здесь".

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Детали: Дипломат отметил, что заседание Совбеза, посвященное войне в Украине, запланировано на 20 сентября. На нем будет председательствовать премьер-министр Албании Эди Рама.

На заседании планируют обсудить последствия войны в Украине для мира, международного мира, собственно ООН и продовольственной безопасности, добавил албанский постпред.

Что предшествовало: Источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

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По данным СМИ, во время мероприятий Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.

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