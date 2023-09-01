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В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 21:17
В ООН майже підтвердили приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Феріт Ходжа. скриншот

У вересні 2023 року глава держави Володимир Зеленський, імовірно, особисто візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН, присвяченій повномасштабній війні Росії проти України.

Джерело: Феріт Ходжа, постійний представник в ООН Албанії, яка у вересні головує в Радбезі, на брифінгу у п’ятницю, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Можу майже підтвердити, хоча від мене це не залежить, що президент Зеленський буде присутній у Нью-Йорку. Це буде його перший візит до міста, до ООН (після початку повномасштабного вторгнення РФ. – Ред.), і перша участь у Раді безпеки ООН тут", – сказав Ходжа.

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Деталі: Дипломат зазначив, що засідання Радбезу, присвячене війні в Україні, заплановане на 20 вересня. На ньому головуватиме прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

На засіданні планують обговорити наслідки війни в Україні для світу, міжнародного миру, власне ООН і продовольчої безпеки, додав албанський постпред.

Що передувало: Джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

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За даними ЗМІ, під час заходів Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів.

Також читайте статтю "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.

Теми: ООНЗеленськийвійна
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