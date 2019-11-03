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Журналист Бабченко уехал из Украины: Пацан сказал, пацан сделал

Воскресенье, 3 ноября 2019, 12:15
Журналист Бабченко уехал из Украины: Пацан сказал, пацан сделал

Российский журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, заявил, что уехал из Украины в Израиль.

Источник: пост Бабченко в Facebook

Дословно: ""Если Украина выберет "кандидата Х" — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю"". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал".

"Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались – Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал – Бабченко уехал".

"А сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями – это без меня. Я пока за заборчиком постою".

Детали: В комментариях к посту Бабченко сообщил, что уехал в Израиль и что собирается вернуться в Украину в будущем.

"Три часа лету, и я в Киеве", "Я вернусь. Это временная эвакуация", "Зе - пока еще мой президент. Украина - моя страна. И я жить собираюсь именно в ней", - пишет он.

Знать больше: Год после "убийства" Бабченко: что известно о следствии и подозреваемых

Кто "убивал" Бабченко: Киллер, организатор и заказчик

47 на крючке. кто попал в "тревожный список" СБУ

Предыстория:

  • 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.
  • 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее.
  • Российские спецслужбы якобы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".
  • "Организатором" оказался Борис Герман, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам.
  • Герман назвал "заказчика из фонда Путин" – им якобы является Вячеслав Пивоварник.
  • В прокуратуре говорят, что Пивоварник скрывается от следствия на территории Российской Федерации. 19 июня 2018 был объявлен в розыск.
  • Пивоварнику инкриминируют государственную измену, финансирование терроризма и незаконное обращение с оружием.
  • Еще один экс-фигурант дела Бабченко Тарас Стельмашенко получил условный срок за незаконное хранение оружия. Обвинения в терроризме с него сняли.

Украинская правда

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