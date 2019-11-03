Журналист Бабченко уехал из Украины: Пацан сказал, пацан сделал
Российский журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, заявил, что уехал из Украины в Израиль.
Источник: пост Бабченко в Facebook
Дословно: ""Если Украина выберет "кандидата Х" — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю"". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал".
"Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались – Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал – Бабченко уехал".
"А сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями – это без меня. Я пока за заборчиком постою".
Детали: В комментариях к посту Бабченко сообщил, что уехал в Израиль и что собирается вернуться в Украину в будущем.
"Три часа лету, и я в Киеве", "Я вернусь. Это временная эвакуация", "Зе - пока еще мой президент. Украина - моя страна. И я жить собираюсь именно в ней", - пишет он.
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Предыстория:
- 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.
- 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее.
- Российские спецслужбы якобы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".
- "Организатором" оказался Борис Герман, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам.
- Герман назвал "заказчика из фонда Путин" – им якобы является Вячеслав Пивоварник.
- В прокуратуре говорят, что Пивоварник скрывается от следствия на территории Российской Федерации. 19 июня 2018 был объявлен в розыск.
- Пивоварнику инкриминируют государственную измену, финансирование терроризма и незаконное обращение с оружием.
- Еще один экс-фигурант дела Бабченко Тарас Стельмашенко получил условный срок за незаконное хранение оружия. Обвинения в терроризме с него сняли.
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