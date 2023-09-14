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Умеров впервые провел разговоры со Столтенбергом и Боррелем

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 22:28
Умеров впервые провел разговоры со Столтенбергом и Боррелем
Рустем Умеров провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом. Фото со страницы Умерова

Новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг провел свои первые в должности телефонные разговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Умерова 

Детали: Со Столтенбергом глава Минобороны провел "продуктивные переговоры", во время которых обсудил имплементацию решений Вильнюсского саммита и совместную работу над Дорожной картой взаимосовместимости.

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"Проинформировал коллегу об оперативной обстановке на фронте и результатах нашей наступательной операции", – добавил Умеров.

 

С Боррелем он обсудил улучшение обеспечения ВСУ оружием и боеприпасами.

"Свободу можно защитить только коллективными действиями, что требует эффективной общей архитектуры безопасности в Европе. Мы работаем над этим. Вместе к победе", – добавил министр.

В начале недели Умеров также провел первый телефонный разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

Напомним, 6 сентября Верховная рада одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны после отставки с этой должности Алексея Резникова.

Темы: МинобороныНАТО
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