Умєров вперше провів розмови зі Столтенбергом і Боррелем

Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров у четвер провів свої перші на посаді телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Умєрова

Деталі: Зі Столтенбергом голова Міноборони провів "продуктивні перемовини", під час яких обговорив імплементацію рішень Вільнюського саміту й спільну роботу над Дорожньою картою взаємосумісності.

"Поінформував колегу про оперативну обстановку на фронті та результати нашої наступальної операції", – додав Умєров.

Held productive negotiations with @JensStoltenberg , NATO Secretary General. Discussed the implementation of agreements reached at the Vilnius Summit and our joint work with @NATO on the Interoperability Roadmap. pic.twitter.com/Q9z7aUL6Uu

Із Боррелем він обговорив покращення забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами.

"Свободу можна захистити лише колективними діями, що вимагає ефективної спільної архітектури безпеки в Європі. Ми працюємо над цим. Разом до перемоги", – додав міністр.

Important call with High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy @JosepBorrellF.



We consulted on how to improve provision of weapons and ammunition for UA. pic.twitter.com/YszxOpLuH1