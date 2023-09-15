Воздушные силы показали, чем бьют по целям РФ: Storm Shadow под одно крыло, Scalp - под второе

Воздушные силы успешно уничтожают вражеские цели как с помощью британских авиационных крылатых ракет Storm Shadow, так и французских Scalp, и с нетерпением ждут немецкие Taurus для еще большей эффективности.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой".

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Вполне логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения и не придумаешь.

Докладываю! В авиации Воздушных сил есть два типа крылатых ракет, предоставленные партнерами для борьбы с оккупантом. Британские "Storm Shadow" мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские "Scalp" - под правое)) Обе ракеты прекрасно работают, без шансов для оккупанта!

Storm Shadow під ліве крило бомбардувальника Су-24М, Scalp – під праве, ворогу - нещадна "бавовна" 🔥

ВІДЕО Повітряних сил pic.twitter.com/WcAi8rYlf3 ВИДЕО ДНЯ September 15, 2023

Под крыльями наших бомбардировщиков найдется место и для немецкой "Taurus". Тогда "игру в города" можно будет продолжить еще эффективнее".

Детали: На видео, обнародованном ныне командующим, президент Владимир Зеленский расписывается в частности на ракете Scalp (события имели место на торжествах ко Дню Воздушных сил ВСУ -ред.).

Олещук в очередной раз поблагодарил западных партнеров за вооружение и технику, которая помогает уничтожать агрессора и освобождать украинскую землю.

Предыстория: