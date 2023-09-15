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Воздушные силы показали, чем бьют по целям РФ: Storm Shadow под одно крыло, Scalp - под второе

Валентина РоманенкоПятница, 15 сентября 2023, 17:19
Воздушные силы показали, чем бьют по целям РФ: Storm Shadow под одно крыло, Scalp - под второе
Николай Олещук. фото Воздушных сил

Воздушные силы успешно уничтожают вражеские цели как с помощью британских авиационных крылатых ракет Storm Shadow, так и французских Scalp, и с нетерпением ждут немецкие Taurus для еще большей эффективности.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой".

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Вполне логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения и не придумаешь.

Докладываю! В авиации Воздушных сил есть два типа крылатых ракет, предоставленные партнерами для борьбы с оккупантом. Британские "Storm Shadow" мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские "Scalp" - под правое)) Обе ракеты прекрасно работают, без шансов для оккупанта!

Под крыльями наших бомбардировщиков найдется место и для немецкой "Taurus". Тогда "игру в города" можно будет продолжить еще эффективнее".

Детали: На видео, обнародованном ныне командующим, президент Владимир Зеленский расписывается в частности на ракете Scalp (события имели место на торжествах ко Дню Воздушных сил ВСУ -ред.).

Олещук в очередной раз поблагодарил западных партнеров за вооружение и технику, которая помогает уничтожать агрессора и освобождать украинскую землю.

Предыстория:

  • В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
  • Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск". 
  • Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
  • Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.

Темы: Воздушные силы ВСУ
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