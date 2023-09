Трампу сподобалось, як Путін похвалив його ідею припинити війну

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що йому "сподобалась" схвальна оцінка його намірів урегулювати війну РФ проти України від президента країни-агресора Володимира Путіна.

Джерело: Трамп в інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Колишній президент США неодноразово говорив, що в разі переобрання у 2024 році вирішить війну Росії проти України "за 24 години", але відмовляється пояснювати, як саме, аби не "втратити всі свої козирі".

На питання, як він оцінює слова Путіна, якого "не може не тішити" прагнення Трампа вирішити війну проти України, експрезидент США заявив: "Мені подобається, що він це сказав, тому що це означає, що я кажу правду".

"Я б запросив його (Путіна. – Ред.) у кімнату, я б запросив Зеленського в кімнату. Потім я зібрав би їх разом і домовився б про угоду. Я б уклав угоду. Було б набагато простіше, якби все почалося раніше", – сказав Трамп.

WELKER: Given that Putin has bombed maternity wards, do you welcome his support?



TRUMP: I had a very good relationship with him



He’s truly the biggest traitor to this country 8 million ways of wrong.

pic.twitter.com/iNRa0EiWAk