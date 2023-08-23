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Увидел "холодную войну" – президент Бразилии неоднозначно высказался об Украине

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 16:25
Увидел холодную войну – президент Бразилии неоднозначно высказался об Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. ФОТО GETTYIMAGES.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался относительно вторжения России в Украину и заявил, что мир вернулся "к менталитету холодной войны".

Источник: CNN Brazil со ссылкой на заявление да Силвы на саммите БРИКС

Детали: По мнению президента, возвращение к холодной войне является "глупостью", а Совбез ООН снова подверг критике за бездействие.

Прямая речь: "Всего за несколько лет мы отступили от хорошего многополярного сценария к сценарию, который возвращается к устаревшему менталитету холодной войны и геополитической конкуренции".

"Текущий конфликт, который происходит в Украине, имеет глобальные последствия... Мы не недооцениваем трудности достижения мира. Мы также не можем оставаться равнодушными к смертям, которых ежедневно становится все больше. Мы готовы присоединиться к усилиям, которые могут эффективно способствовать прекращению огня и справедливому и прочному миру.

Что предшествовало:

  • В апреле 2023 да Силва предлагал, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне.
  • Также он предлагал США "не поощрять войну" и начать говорить о мире.
  • В МИД позвали президента Бразилии в Украину, чтобы увидеть агрессию РФ собственными глазами.
  • 26 мая 2023 года да Силва заявил, что отказался приехать в Россию по приглашению российского диктатора Владимира Путина.
  • Президент Владимир Зеленский 31 июля заявил, что хотел бы встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой и готов, в случае приглашения, прилететь в Бразилию.

Темы: УкраинаРосcиявойнаБразилия
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