Увидел "холодную войну" – президент Бразилии неоднозначно высказался об Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался относительно вторжения России в Украину и заявил, что мир вернулся "к менталитету холодной войны".

Источник: CNN Brazil со ссылкой на заявление да Силвы на саммите БРИКС

Детали: По мнению президента, возвращение к холодной войне является "глупостью", а Совбез ООН снова подверг критике за бездействие.

Прямая речь: "Всего за несколько лет мы отступили от хорошего многополярного сценария к сценарию, который возвращается к устаревшему менталитету холодной войны и геополитической конкуренции".

"Текущий конфликт, который происходит в Украине, имеет глобальные последствия... Мы не недооцениваем трудности достижения мира. Мы также не можем оставаться равнодушными к смертям, которых ежедневно становится все больше. Мы готовы присоединиться к усилиям, которые могут эффективно способствовать прекращению огня и справедливому и прочному миру.

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