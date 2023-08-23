Увидел "холодную войну" – президент Бразилии неоднозначно высказался об Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался относительно вторжения России в Украину и заявил, что мир вернулся "к менталитету холодной войны".
Источник: CNN Brazil со ссылкой на заявление да Силвы на саммите БРИКС
Детали: По мнению президента, возвращение к холодной войне является "глупостью", а Совбез ООН снова подверг критике за бездействие.
Прямая речь: "Всего за несколько лет мы отступили от хорошего многополярного сценария к сценарию, который возвращается к устаревшему менталитету холодной войны и геополитической конкуренции".
"Текущий конфликт, который происходит в Украине, имеет глобальные последствия... Мы не недооцениваем трудности достижения мира. Мы также не можем оставаться равнодушными к смертям, которых ежедневно становится все больше. Мы готовы присоединиться к усилиям, которые могут эффективно способствовать прекращению огня и справедливому и прочному миру.
Что предшествовало:
- В апреле 2023 да Силва предлагал, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне.
- Также он предлагал США "не поощрять войну" и начать говорить о мире.
- В МИД позвали президента Бразилии в Украину, чтобы увидеть агрессию РФ собственными глазами.
- 26 мая 2023 года да Силва заявил, что отказался приехать в Россию по приглашению российского диктатора Владимира Путина.
- Президент Владимир Зеленский 31 июля заявил, что хотел бы встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой и готов, в случае приглашения, прилететь в Бразилию.