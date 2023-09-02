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Цели в России за 1 500 км уже не проблема − Данилов

Ирина БалачукСуббота, 2 сентября 2023, 00:26
Цели в России за 1 500 км уже не проблема − Данилов
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Украина уже длительное время работает над собственной ракетной программой и беспилотниками, поэтому поражение целей на территории России, которые расположены даже за 1 500 км, больше не является проблемой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Источник: Данилов в эфире Украинского Радио

Прямая речь секретаря СНБО: "Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, − это ракетная программа, которая была утверждена еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний".

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Детали: Данилов добавил, что "все это будет приносить свои результаты", потому что украинские войска уже смогут поражать цели и на 700, и даже на 1000-1500 км.

При этом он подчеркнул, что Украина атакует только военные объекты РФ, а подрывы нефтеперерабатывающих заводов или других объектов − это дело рук российских партизан, которых Украина не контролирует.

"Мы атакуем или заводы, или военные производства − компоненты, которые убивают наших детей. Мы должны положить этому конец", − подытожил Данилов.

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Что было ранее: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов показал успешные испытания ракетного оружия украинского производства.

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Темы: Даниловоружиебеспилотникивойна
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