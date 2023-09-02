Цели в России за 1 500 км уже не проблема − Данилов
Украина уже длительное время работает над собственной ракетной программой и беспилотниками, поэтому поражение целей на территории России, которые расположены даже за 1 500 км, больше не является проблемой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Источник: Данилов в эфире Украинского Радио
Прямая речь секретаря СНБО: "Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, − это ракетная программа, которая была утверждена еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний".
Детали: Данилов добавил, что "все это будет приносить свои результаты", потому что украинские войска уже смогут поражать цели и на 700, и даже на 1000-1500 км.
При этом он подчеркнул, что Украина атакует только военные объекты РФ, а подрывы нефтеперерабатывающих заводов или других объектов − это дело рук российских партизан, которых Украина не контролирует.
"Мы атакуем или заводы, или военные производства − компоненты, которые убивают наших детей. Мы должны положить этому конец", − подытожил Данилов.
Что было ранее: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов показал успешные испытания ракетного оружия украинского производства.
Предыстория:
- Ранее российское издание "Верстка", которое проанализировало сообщения Минобороны РФ, СМИ и OSINT-исследователей пришло к выводу, что украинские спецслужбы и вооруженные силы могли совершить не менее 9 успешных атак на авиабазы в российских регионах, временно оккупированном Крыму и Беларуси, уничтожив или повредив минимум 24 самолета с начала полномасштабного вторжения РФ.
- Также журналисты подсчитали, что с начала года беспилотники более 190 раз атаковали территорию России и временно оккупированного Крыма − удары в ночь на 30 августа по 6 регионам РФ, стали самыми масштабными в 2023 году.