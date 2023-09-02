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Приглашение послов РФ и Беларуси на вручение Нобелевской премии отозвали

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 2 сентября 2023, 14:49
Приглашение послов РФ и Беларуси на вручение Нобелевской премии отозвали
ФОТО: GETTY IMAGES

Нобелевский фонд отказался от решения пригласить послов России, Ирана и Беларуси на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в этом году в Стокгольме.

Источник: сообщение фонда, "Европейская правда"

Детали: В фонде обратили внимание на то, что решение пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии, согласно предыдущей практике, вызвало бурную реакцию. 

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"Основанием для такого решения стало то, что мы считаем важным и правильным как можно шире распространять ценности и послания, которые отстаивает Нобелевская премия", – пояснили в фонде, добавив, что именно поэтому в прошлом году Нобелевскую премию мира разделили правозащитники России, Беларуси и Украины.

"Мы осознаем сильную реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из регулярной практики – не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", – говорится в сообщении Нобелевского фонда.

Вместе с тем все послы будут приглашены на церемонию в Осло, как это происходило ранее.

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Как известно, пять из шести Нобелевских премий ежегодно вручают в Стокгольме после процесса номинирования, который держат в тайне в течение следующих 50 лет. А Нобелевская премия мира вручается в Осло, где проходят отдельные торжества.

Нынешние лауреаты будут объявлены в начале октября, а праздничные церемонии награждения состоятся 10 декабря – в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

На этой неделе Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции – то есть российских и белорусских тоже – на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме, в отличие от прошлого года, когда представителей посольств России и Беларуси не приглашали.

В ответ на это в украинском МИД заявили, что на подобное решение в Кремле отреагируют лишь усилением чувства безнаказанности и новыми преступлениями.

Решение вызвало жесткую критику и со стороны политиков в Швеции: некоторые планируют бойкотировать мероприятие.

Темы: Нобелевская премиявойна
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