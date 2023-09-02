У Харкові провели марш ХарківПрайд без скупчення людей
У Харкові марш ХарківПрайд на захист прав представників ЛГБТК+ провели у форматі арт-інтервенції за участі майже 100 людей.
Джерело: KharkivPride
Деталі: Зазначається, що п’ятий марш ХарківПрайду тривав близько півгодини та розтягнувся на відстань майже 2 кілометри.
"Враховуючи усі безпекові ризики, які пов’язані з повномасштабною війною, організаторки ХарківПрайду вирішили провести марш у креативному форматі, без створення масового скупчення людей", – повідомили організатори.
У центрі Харкова волонтерки розмістили 100 фігур людей, пофарбованих з одного боку у кольори прапору України, а з іншого – у кольори веселкового прапору, який є символом ЛГБТК+ спільноти.
Після завершення маршу фігури людей залишилися у міському просторі.
"Ці "невидимі фігури", символізують ЛГБТК+ людей Харкова та усієї України, які живуть, кохають та продовжують робити кроки для нашої спільної Перемоги", – йдеться в повідомленні.
Організатори подякували патрульній поліції "за співпрацю та підтримку на марші".