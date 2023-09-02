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Нападение на 10-летнего украинца в Германии: посольство отреагировало

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 2 сентября 2023, 19:27
Нападение на 10-летнего украинца в Германии: посольство отреагировало
флаг Германии, фото Pixabay

Генеральное консульство Украины в немецком Гамбурге попросило МВД Нижней Саксонии о детальном расследовании нападения на десятилетнего украинского мальчика в городе Айнбек.

Источник: посольство Украины в Германии на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: Соответствующее обращение с просьбой о детальном выяснении всех обстоятельств, расследовании преступления и наказании виновных было направлено 28 августа.

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"Украинские консулы находятся на постоянной связи с родителями пострадавшего ребенка и местной полицией. Прокуратура города Геттинген возбудила дело по обвинению в попытке убийства", – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что дело находится на контроле консульской службы Украины, которая в тесном взаимодействии с компетентными органами Германии осуществит все необходимые шаги для привлечения виновного к ответственности.

В посольстве также рассказали, что нападение было совершено в присутствии других украинских детей, самому старшему из которых было 12 лет.

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Ребенок получил легкие повреждения, после оказания медицинской помощи его сразу отпустили домой.

Национальность, гражданство или происхождение нападавшего пока не установлено.

Сообщалось, что генпрокурор считает нападение политически мотивированным, пишет издание Die Welt. Оно также отмечает, что нападавший разговаривал на русском языке.

В Нижней Саксонии зарегистрировано более 110 тысяч граждан Украины, напоминают в посольстве.

Что предшествовало: 1 сентября стало известно, что неизвестный мужчина напал на группу детей, сетуя на то, что они разговаривают на украинском языке. Он приказал им говорить на русском, а затем сказал, что Украина начала войну.

Согласно сообщению прокуратуры, мужчина якобы потянул девочку за волосы, а затем схватил 10-летнего мальчика и перебросил его через перила в канал.

Темы: Германиянападениедети
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