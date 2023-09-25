Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР пришло с обысками к одиозному экс-судье Емельянову – источники

"Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 12:26
ГБР пришло с обысками к одиозному экс-судье Емельянову – источники
Емельянов. фото Судебно-юридической газеты

Работники Государственного бюро расследований 25 сентября проводят обыски у бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, продолжаются более 10 обысков в рамках расследования относительно возможного пособничества государству-агрессору бывшего судьи, который сейчас работает адвокатом.

Реклама:

"Украинская правда" обратилась за комментарием в ГБР.

Обновлено: Проведение обысков подтвердили "Украинской правде" в Киевской городской прокуратуре.

Следствие исследует возможную причастность граждан Украины (среди них и Емельянова) к действиям, направленным на помощь государству-агрессору РФ, финансирование действий, совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также избежание санкционных ограничений отдельными представителями судейского звена в сговоре с гражданами России в условиях военного положения, отметили там.

ВИДЕО ДНЯ

По словам источника УП в правоохранительных органах, кроме Емельянова, в деле фигурируют его бывшая жена Светлана (девичья фамилия - Яковлева) и бывший председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков (имеет российский паспорт).

Эти лица, по данным следствия, могут быть причастны к противоправному механизму вывода средств определенными субъектами хозяйствования на территорию государства-агрессора и уплаты налогов, сборов и других платежей в соответствии с российским законодательством с целью пополнения бюджета России.

Позиция Емельянова: Экс-судья назвал обыски у себя "профанацией, которая базируется на клевете мошенников".

Предыстория:

  • 3 марта 2021 года Высший совет правосудия уволил судью Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда за совершение "существенного дисциплинарного проступка".
  • В свое время Емельянов вместе с женой фигурировал в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".
  • В октябре 2018 года в то время народный депутат Сергей Лещенко сообщал, что прокуратура Австрии подозревает скандального украинского судью Артура Емельянова и его жену Светлану в совершении ряда уголовных преступлений.
  • В этот же период Служба безопасности заявляла, что разоблачила судью на финансировании террористических организации в ОРДЛО. Однако официального подозрения судье тогда не объявили. Впоследствии СБУ удалила свое сообщение, а на запросы УП правоохранители не сообщали никаких деталей.

Темы: ГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Израиль призвал жителей сектора Газа выехать: Изменим реальность на 50 лет вперед

Байден хочет просить Конгресс о крупнейшем пакете для Украины до 100 млрд долларов – СМИ

Оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым, соцсети пишут о "прилете" в Джанкое

Кадыров предложил отменить выборы в РФ до конца войны против Украины

видеоВ Тернополе ТЦК проводит проверку из-за видео с "упаковкой" мужчин

Зеленский: Право Израиля на защиту не подлежит сомнению

Все новости...
ГБР
Экс-судья Емельянов прокомментировал обыски у себя: "Профанация, основанная на клевете"
ГБР поймало военного, который сбежал с места службы и записывал вызывающие видео
Сдавал в ломбард тепловизоры и камеры ночного видения: на Житомирщине будут судить офицера
Последние новости
23:25
Израиль призвал жителей сектора Газа выехать: Изменим реальность на 50 лет вперед
23:01
Байден хочет просить Конгресс о крупнейшем пакете для Украины до 100 млрд долларов – СМИ
22:15
Израиль заявил о восстановлении контроля над большинством южных населенных пунктов
21:45
Таллинн не стал лишать дипломатов РФ права бесплатного проезда в транспорте
21:17
Проверяется информация о гибели украинки в Израиле, еще двух ищут – Зеленский
21:09
В Польше рассказали о направленных против страны дезинформационных атаках РФ
20:27
видео, обновленоХАМАС снова атакует Тель-Авив, количество жертв в Израиле достигло 250
20:14
В столице Словакии объявили чрезвычайное положение из-за мигрантов
20:00
Нетаньяху дал Байдену понять, что понадобится длительная мощная кампания
19:36
Оккупанты устроили военный госпиталь в многоквартирном доме с жителями – Генштаб
Все новости...
Реклама: