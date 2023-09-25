ГБР пришло с обысками к одиозному экс-судье Емельянову – источники

Работники Государственного бюро расследований 25 сентября проводят обыски у бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, продолжаются более 10 обысков в рамках расследования относительно возможного пособничества государству-агрессору бывшего судьи, который сейчас работает адвокатом.

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"Украинская правда" обратилась за комментарием в ГБР.

Обновлено: Проведение обысков подтвердили "Украинской правде" в Киевской городской прокуратуре.

Следствие исследует возможную причастность граждан Украины (среди них и Емельянова) к действиям, направленным на помощь государству-агрессору РФ, финансирование действий, совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также избежание санкционных ограничений отдельными представителями судейского звена в сговоре с гражданами России в условиях военного положения, отметили там.

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По словам источника УП в правоохранительных органах, кроме Емельянова, в деле фигурируют его бывшая жена Светлана (девичья фамилия - Яковлева) и бывший председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков (имеет российский паспорт).

Эти лица, по данным следствия, могут быть причастны к противоправному механизму вывода средств определенными субъектами хозяйствования на территорию государства-агрессора и уплаты налогов, сборов и других платежей в соответствии с российским законодательством с целью пополнения бюджета России.

Позиция Емельянова: Экс-судья назвал обыски у себя "профанацией, которая базируется на клевете мошенников".

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