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ДБР прийшло з обшуками до одіозного екссудді Ємельянова – джерела

"Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 12:26
ДБР прийшло з обшуками до одіозного екссудді Ємельянова – джерела
Ємельянов. фото Судово-юридичної газети

Працівники Державного бюро розслідувань 25 вересня проводять обшуки у колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, тривають більше 10 обшуків у межах розслідування щодо можливого пособництва державі-агресору колишнього судді, який нині працює адвокатом.

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"Українська правда" звернулась за коментарем до ДБР.

Оновлено: Проведення обшуків підтвердили "Українській правді" в Київській міській прокуратурі.

Слідство досліджує можливу причетність громадян України (серед них і Ємельянова) до дій, спрямованих на допомогу державі-агресору РФ, фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також уникнення санкційних обмежень окремими представниками суддівської ланки у змові з громадянами Росії в умовах воєнного стану, зазначили там.

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За словами джерела УП в правоохоронних органах, крім Ємельянова, у справі фігурують його колишня дружина Світлана (дівоче прізвище – Яковлева) та колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков (має російський паспорт).

Ці особи, за даними слідства, можуть бути причетними до протиправного механізму виведення коштів певними суб’єктами господарювання на територію держави-агресора та сплати податків, зборів та інших платежів згідно з російським законодавством з метою поповнення бюджету Росії.

Позиція Ємельянова: Екссуддя назвав обшуки у себе "профанацією, яка базується на наклепі шахраїв".

Передісторія: 

  • 3 березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду за вчинення "істотного дисциплінарного проступку". 
  • Свого часу Ємельянов разом із дружиною фігурував у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".
  • У жовтні 2018 року на той час народний депутат Сергій Лещенко повідомляв, що прокуратура Австрії підозрює скандального українського суддю Артура Ємельянова і його дружину Світлану у вчиненні низки кримінальних злочинів.
  • В цей же період Служба безпеки заявляла, що викрила суддю на фінансуванні терористичних організації в ОРДЛО. Однак офіційної підозри судді тоді не оголосили. Згодом СБУ видалила своє повідомлення, а на запити УП правоохоронці не повідомляли жодних деталей.

Теми: ДБР
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