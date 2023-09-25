ДБР прийшло з обшуками до одіозного екссудді Ємельянова – джерела

Працівники Державного бюро розслідувань 25 вересня проводять обшуки у колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, тривають більше 10 обшуків у межах розслідування щодо можливого пособництва державі-агресору колишнього судді, який нині працює адвокатом.

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"Українська правда" звернулась за коментарем до ДБР.

Оновлено: Проведення обшуків підтвердили "Українській правді" в Київській міській прокуратурі.

Слідство досліджує можливу причетність громадян України (серед них і Ємельянова) до дій, спрямованих на допомогу державі-агресору РФ, фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також уникнення санкційних обмежень окремими представниками суддівської ланки у змові з громадянами Росії в умовах воєнного стану, зазначили там.

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За словами джерела УП в правоохоронних органах, крім Ємельянова, у справі фігурують його колишня дружина Світлана (дівоче прізвище – Яковлева) та колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков (має російський паспорт).

Ці особи, за даними слідства, можуть бути причетними до протиправного механізму виведення коштів певними суб’єктами господарювання на територію держави-агресора та сплати податків, зборів та інших платежів згідно з російським законодавством з метою поповнення бюджету Росії.

Позиція Ємельянова: Екссуддя назвав обшуки у себе "профанацією, яка базується на наклепі шахраїв".

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