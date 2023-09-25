Экс-судья Емельянов прокомментировал обыски у себя: "Профанация, основанная на клевете"

Бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины адвокат Артур Емельянов назвал обыски у себя "профанацией, которая базируется на клевете мошенников".

Источник: заявление Емельянова, переданное редакции УП

Прямая речь: "Проведенные у меня обыски ГБР являются формальностью, которая базируется на обвинениях, не имеющих реальных оснований.

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Новая "приправа" абсурдных обвинений в мой адрес не придаст вкуса давно протухшему "политическому блюду" против меня".

Детали: Экс-судья заверил, что планирует пройти всю юридическую процедуру по закону, при поддержке своих адвокатов, чтобы доказать свою "гражданскую и профессиональную добросовестность".

Что предшествовало: 25 сентября стало известно, что работники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова.

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По данным УП, шли более 10 обысков в рамках расследования относительно возможного пособничества государству-агрессору бывшего судьи, который сейчас работает адвокатом.

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