Экс-судья Емельянов прокомментировал обыски у себя: "Профанация, основанная на клевете"
Бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины адвокат Артур Емельянов назвал обыски у себя "профанацией, которая базируется на клевете мошенников".
Источник: заявление Емельянова, переданное редакции УП
Прямая речь: "Проведенные у меня обыски ГБР являются формальностью, которая базируется на обвинениях, не имеющих реальных оснований.
Новая "приправа" абсурдных обвинений в мой адрес не придаст вкуса давно протухшему "политическому блюду" против меня".
Детали: Экс-судья заверил, что планирует пройти всю юридическую процедуру по закону, при поддержке своих адвокатов, чтобы доказать свою "гражданскую и профессиональную добросовестность".
Что предшествовало: 25 сентября стало известно, что работники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова.
По данным УП, шли более 10 обысков в рамках расследования относительно возможного пособничества государству-агрессору бывшего судьи, который сейчас работает адвокатом.
Предыстория:
- 3 марта 2021 года Высший совет правосудия уволил судью Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда за совершение "существенного дисциплинарного проступка".
- В свое время Емельянов вместе с женой фигурировал в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".
- В октябре 2018 года в то время народный депутат Сергей Лещенко сообщал, что прокуратура Австрии подозревает скандального украинского судью Артура Емельянова и его жену Светлану в совершении ряда уголовных преступлений.
- В этот же период Служба безопасности заявляла, что разоблачила судью на финансировании террористических организации в ОРДЛО. Однако официального подозрения судье тогда не объявили. Впоследствии СБУ удалила свое сообщение, а на запросы УП правоохранители не сообщали никаких деталей.