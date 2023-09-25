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Экс-судья Емельянов прокомментировал обыски у себя: "Профанация, основанная на клевете"

"Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 22:31
Экс-судья Емельянов прокомментировал обыски у себя: Профанация, основанная на клевете
Емельянов. фото с сайта "Нова влада"

Бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины адвокат Артур Емельянов назвал обыски у себя "профанацией, которая базируется на клевете мошенников".

Источник: заявление Емельянова, переданное редакции УП

Прямая речь: "Проведенные у меня обыски ГБР являются формальностью, которая базируется на обвинениях, не имеющих реальных оснований.

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Новая "приправа" абсурдных обвинений в мой адрес не придаст вкуса давно протухшему "политическому блюду" против меня".

Детали: Экс-судья заверил, что планирует пройти всю юридическую процедуру по закону, при поддержке своих адвокатов, чтобы доказать свою "гражданскую и профессиональную добросовестность".

Что предшествовало: 25 сентября стало известно, что работники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова.

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По данным УП, шли более 10 обысков в рамках расследования относительно возможного пособничества государству-агрессору бывшего судьи, который сейчас работает адвокатом.

Предыстория:

  • 3 марта 2021 года Высший совет правосудия уволил судью Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда за совершение "существенного дисциплинарного проступка".
  • В свое время Емельянов вместе с женой фигурировал в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".
  • В октябре 2018 года в то время народный депутат Сергей Лещенко сообщал, что прокуратура Австрии подозревает скандального украинского судью Артура Емельянова и его жену Светлану в совершении ряда уголовных преступлений.
  • В этот же период Служба безопасности заявляла, что разоблачила судью на финансировании террористических организации в ОРДЛО. Однако официального подозрения судье тогда не объявили. Впоследствии СБУ удалила свое сообщение, а на запросы УП правоохранители не сообщали никаких деталей.

Темы: ГБР
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